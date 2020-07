OnePlus Nord wird am 21. Juli auf AR-Event enthüllt

Hersteller OnePlus will mit dem OnePlus Nord den Mittelklasse-Bereich attackieren. Neue Grafiken zeigen jetzt, wann das neue Handy enthüllt werden dürfte – und zwar am 21. Juli. Die Präsentation soll als AR-Event über die Bühne gehen.

Das schreibt TechDroider bei der Kurznachrichtenplattform Twitter. Demnach handelt es sich bei der Show um den weltweit ersten Smartphone-Launch in Augmented Reality, also in der erweiterten Realität. Heißt: Mit einem AR-fähigen Gerät wie einem Smartphone oder Tablet bist Du dabei. Bei AR werden künstliche und reale Objekte miteinander gemixt, wodurch sich interessante Effekte erzielen lassen, etwa in Spielen.

OnePlus Nord soll 500 Euro kosten

Für das OnePlus Nord rührt Hersteller OnePlus seit einiger Zeit kräftig die Werbetrommel. Schließlich möchte OnePlus mit der neuen Smartphone-Serie die Mittelklasse erobern – und mit einem Preis um die 500 Euro Konkurrenten wie dem iPhone SE das Leben schwer machen. Das OnePlus Nord soll von einem Snapdragon 765 angetrieben werden, einem Mittelklasse-Chipsatz, der aber ein 5G-Modem mitbringt.

Teaser enthüllt Dual-Selfie-Cam

Kürzlich hat OnePlus ein erstes Teaser-Video für das Nord veröffentlicht. Das verrät zwar nicht allzu viel. Schaut man aber genau hin, lässt sich eine Dual-Selfie-Kamera auf der Vorderseite erkennen – was frühere Gerüchte stützt, wonach das OnePlus Nord eine Kombination aus 32-MP-Hauptsensor und 8-MP-Weitwinkel besitzt.

Wie sich das Event am 21. Juli verfolgen lässt, ist noch nicht ganz klar. Die Rede ist von Einladungen, die man käuflich erwerben könne. Teilnehmer sollen das Event dann nicht nur in AR verfolgen können, sondern zugleich an einer Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Fernseher, Gutscheine – und eben das OnePlus Nord.