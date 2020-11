OnePlus-Smartphones finden jetzt Ladestationen an Flughäfen

OnePlus führt ein neues Feature für seine Smartphones ein, das speziell für Flugreisende gedacht ist: Die Handys zeigen an Flughäfen den Weg zur nächsten Ladestation des Unternehmens an, an der sich Smartphones kostenlos aufladen lassen.

Wie OnePlus in einem Forumseintrag mitteilt, sind in die Ladestationen an den Flughäfen Sender eingebaut, deren Signale von OnePlus-Smartphones erkannt werden. Auf dem Display erscheint ein entsprechender Hinweis, wenn eine Ladestation in der Nähe ist. Das Handy verrät zudem, wie viele Meter die Ladestation entfernt ist und wo sie sich befindet – beispielsweise mit der Meldung "In der Nähe von Gate 9".

fullscreen So führt das OnePlus-Smartphone zur nächsten Ladestation des Herstellers. Bild: © OnePlus 2020

Fast-Charging-Support unklar

Ob die Ladestationen auch die Fast-Charging-Technologie von OnePlus beherrschen, verrät der Hersteller allerdings nicht. Gerade Schnellladen dürfte für Nutzer aber besonders praktisch sein, die kurz vor dem Abflug ihr Smartphone ein paar Prozent aufladen wollen und auf der verzweifelten Suche nach einer Steckdose sind.

Die Nutzung der Funktion ist für OnePlus-User optional, die entsprechenden Benachrichtigungen können ausgeschaltet oder für jeweils sechs Stunden stumm geschaltet werden.

Ladenstation bislang nur an einem Flughafen

Der Haken: Bislang steht das Feature nur am indischen Flughafen Bangalore zur Verfügung, der Airport von Neu-Delhi soll in Kürze folgen. Ob OnePlus auch auf anderen Flughäfen in der Welt eigene Ladestationen installiert, ist bislang unklar.