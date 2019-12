OnePlus verspricht "etwas Besonderes" für die CES 2020

Die CES 2020 steht praktisch vor der Tür: Vom 7. bis zum 10. Januar findet in Las Vegas wieder die größte Elektronik-Messe der Welt statt. Auch der chinesische Hersteller OnePlus ist vor Ort und verspricht schon jetzt "etwas Besonderes" – nur um was könnte es sich dabei handeln?

Wie Android Authority berichtet, verschickte OnePlus am vergangenen Freitag einen Teaser für ein Special Event in Las Vegas. Darin wurden allerdings nur der Ort (das Wynn Hotel in Las Vegas) und der allgemeine Zeitrahmen der CES 2020 genannt – ein konkreter Termin für das Special Event fehlt also noch und dürfte erst später folgen. Auch OnePlus-Chef Pete Lau gab sich auf Twitter mysteriös und versprach lediglich, dass es "etwas Besonderes" zu sehen geben werde.

Smartphone, In-Ears oder doch etwas ganz anderes?

Was könnte OnePlus also in Las Vegas aus dem Hut zaubern? Ein neues Smartphone passt eigentlich nicht in den üblichen Jahreskalender des Herstellers. Ein OnePlus 8 dürfte erst im Mai oder Juni 2020 erscheinen, ein OnePlus 8T sogar erst im September bis November. Auch ein Nachfolger des gerade erst vorgestellten Fernsehers OnePlus TV käme wohl etwas zu früh.

Möglich wäre natürlich der Launch eines OnePlus 8 Lite – aber wäre das wirklich so etwas "Besonderes"? Ein anderes Produkt, das derzeit in der Gerüchteküche gehandelt wird, sind In-Ear-Kopfhörer von OnePlus als Konkurrenten zu den beliebten AirPods.

Was der chinesische Hersteller wirklich vorstellen will, erfahren wir in rund einem Monat – wenn es denn nicht vorher schon geleakt wird.