OnePlus Watch: Launch am 23. März, erste Daten schon geleakt

OnePlus wird in der kommenden Woche seine erste eigene Smartwatch vorstellen. Die ersten technischen Daten sind bereits jetzt bekannt geworden.

Wie die Webseite Pricebaba erfahren haben will, soll es sich bei der OnePlus Watch um eine runde 46-Millimeter-Smartwatch mit Puls- und SpO2-Messung handeln. Ansonsten werden die üblichen Smartwatch-Features erwartet, also Benachrichtigungen anzeigen, Anrufe entgegennehmen, Tracking von Sport (teilweise automatisch), Schlaf und Stresslevel messen oder die Steuerung der Musikwiedergabe auf dem Smartphone.

OnePlus verzichtet auf Wear OS

Zudem könnte die Uhr auch zur Steuerung der TV-Geräte von OnePlus dienen. Auf Googles Wear OS verzichtet die Smartwatch allerdings – OnePlus will hier auf ein eigenes mobiles Betriebssystem setzen. Als interner Speicher sollen 4 GB verbaut sein, der Akku lässt sich via Warp Charge besonders schnell laden – 20 Minuten an der Steckdose sollen angeblich für eine Laufzeit von einer Woche ausreichen. Die OnePlus Watch soll dank IP68-Zertifizierung gegen Staub und Wasser geschützt sein und kommt in den Farben Schwarz und Silber.

Markteinführung in Deutschland noch offen

OnePlus wird seine Smartwatch am 23. März zusammen mit den neuen Smartphones OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro vorstellen. Zudem wird noch ein drittes Gerät erwartet: das OnePlus 9E, das vor allem für Einsteiger gedacht sein soll. Es ist allerdings noch offen, ob die Smartwatch auch in Deutschland auf den Markt kommen wird.