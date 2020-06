OnePlus Z: Erste Specs und das Release-Datum sind geleakt

Mit dem OnePlus Z könnte im Sommer eine günstige Alternative zum OnePlus 8 auf den Markt kommen. Specs und Release-Datum des Smartphones sind nun offenbar geleakt.

Seit Monaten halten sich Gerüchte, dass der chinesische Hersteller OnePlus mit dem OnePlus Z in diesem Sommer ein weiteres Handy in den Handel bringen könnte. Jetzt ist anscheinend eine Umfrage des Bonusprogramm-Anbieters Payback aufgetaucht, die Nutzer nach ihrem Interesse an einem günstigeren OnePlus-Smartphone befragt und dabei auch dessen Specs verrät. Die Umfrage hat ein indischer Nutzer im Online-Forum DesiDime geteilt (via XDA Developers).

Umfrage verspricht viel Smartphone für wenig Geld

Die in der Umfrage angegebenen Specs umfassen einen Snapdragon-765-Prozessor, einen Akku mit 4.300 mAh mit 30-Watt-Schnellladefunktion, ein 90-Hertz-Display und eine Dreifach-Kamera mit einer Auflösung von 64 Megapixeln. Weiterhin soll das Gerät ein 6,55-Zoll-AMOLED-Display, einen Fingerabdrucksensor im Screen sowie 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher besitzen.

In der Umfrage wird der Nutzer gefragt, ob er für dieses Paket einen Preis von 24.990 Rupien zahlen würde. Die Summe lässt aufhorchen: Eins zu eins umgerechnet wären das gerade einmal knapp 300 Euro. Erfahrungsgemäß fallen Verkaufspreise hierzulande aus steuerlichen Gründen aber höher als in Indien aus.

Das OnePlus Z könnte am 10. Juli erscheinen

Unklar ist bislang, wie seriös die Quelle einzuordnen ist. Es ist vorstellbar, dass OnePlus eine App wie Payback für Marktumfragen nutzt und nebenbei die Specs seines neuen Smartphones leakt. Dann würde es sich allerdings um einen gezielten Leak handeln.

Bislang gibt es jedoch keine Bestätigung von offizieller Seite. Laut Android Authority existiert zudem mindestens eine Quelle, welche die Echtheit der Specs anzweifelt. Android Central berichtet dagegen, dass der Release des OnePlus Z am 10. Juli 2020 stattfinden könnte. Vielleicht müssen wir uns also nur einen Monat gedulden, bis wir es genau wissen.