OnePlus Z: Neues Mittelklasse-Smartphone kommt im Juli

Lange wurde über ein Erscheinungsdatum für das OnePlus Z spekuliert, jetzt schafft der Hersteller Klarheit und nennt den Juli als Release-Datum.

Den Termin hat OnePlus in einen speziellen Instagram-Account mitgeteilt, schreibt AndroidAuthority. Unter dem Motto "Crack the Code #1" hat der Hersteller ein kleines Rätsel für seine Follower online gestellt – in Form von Morsezeichen. Klar, dass die Auflösung nicht lange auf sich warten ließ: Juli. Und damit ist klar, dass das OnePlus Z, mitunter auch als OnePlus Nord bezeichnet, im nächsten Monat erscheint. Als Release-Termin für Europa und Indien steht der 10. Juli im Raum, in den USA soll das neue Mittelklasse-Smartphone nicht auf den Markt kommen.

So gut soll der OnePlus-8-Ableger ausgestattet sein

Allzu viel ist über das Smartphone bislang nicht bekannt, außer, dass es sich in der Mittelklasse positioniert. Es dürfte es sich beim OnePlus Z um einen günstigen Ableger des aktuellen Flaggschiff-Handys OnePlus 8 handeln. Interessant ist eine Umfrage, die jüngst in einem indischen Forum durchgeführt wurde – und womöglich Rückschlüsse auf die Ausstattung des OnePlus Z zulässt.

Kampfpreis von 300 Euro?

Die Teilnehmer der Umfrage sollten die technische Ausstattung eines Smartphones bewerten – offenbar ging es um das OnePlus Z. Den Specs zufolge arbeitet im Inneren des Handys ein Mittelklasse-Chipsatz Snapdragon 765 mit 5G-Modul, unterstützt von 6 GB Arbeitsspeicher. Das AMOLED-Display misst demnach 6,55 Zoll und bietet eine schnelle Bildwiederholungsrate von 90 Hertz. Der Akku mit 4.300 mAh Kapazität soll sich mit 30 Watt schnell aufladen lassen. Als Hauptkamera dient angeblich eine Triple-Kamera. Möglicher Preis: umgerechnet rund 300 Euro – was ziemlich günstig wäre.

Lange müssen OnePlus-Fans nicht mehr auf den Release warten: Ab dem 10. Juli könnte es den neuen Midranger in Deutschland zu kaufen geben.