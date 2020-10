Oppo A53 & A53s: Zwei Einsteiger-Smartphones mit 90-Hertz-Display

Hersteller Oppo kündigte vergangene Woche die Reno-4-Smartphone-Serie an, jetzt folgen mit dem Oppo A53 und A53s die nächsten Geräte für Deutschland. Dieses Mal handelt es sich um Handys aus dem Einsteigersegment.

Die einzigen Unterschiede zwischen dem Oppo A53 und dem Oppo A53s bestehen in der Größe des Speichers und den verfügbaren Farben, wie Caschys Blog berichtet. Das A53 ist mit 64 GB Speicher ausgestattet und in den Farben Mint Cream und Electric Black erhältlich. Das A53s besitzt 128 GB Speicherplatz und kommt in den Farben Electric Black und Fancy Blue. Ansonsten sind die beiden Modelle baugleich.

Oppo A53 und A53s sind Einsteiger-Smartphones

Im Gegensatz zu den Mittelklasse-Modellen der Reno-4-Reihe handelt es sich beim A53 und A53s um Einsteigermodelle. Beide Smartphones bieten ein 6,5 Zoll großes LC-Display mit einer Auflösung von lediglich 1.600 x 720 Pixeln, das aber immerhin 90 Hertz unterstützt.

Im Inneren werkelt ein Snapdragon 460 in Kombination mit 4 GB Arbeitsspeicher. Der Akku der beiden Smartphones hat eine Kapazität von 5.000 mAh und lässt sich mit 18 Watt schnell aufladen. Als Betriebssystem kommt Android 10 mit der angepassten Oberfläche ColorOS 7.2 zum Einsatz.

Erwähnenswert sind außerdem die Stereolautsprecher, die in der Einsteigerklasse eher eine Seltenheit sind.

Keine Highlights bei den Kameras

Das Oppo A53 und A53s besitzen eine Triple-Kamera auf der Rückseite, auf der sich auch ein Fingerabdrucksensor befindet. Die Frontkamera ist in einem Punch Hole untergebracht. Die Hauptkamera ist ein Weitwinkelsensor mit 13 Megapixel, die beiden übrigen Kameras sind ein 2-MP-Makrosensor sowie ein 2-MP-Tiefensensor. Die Selfie-Kamera bietet eine Auflösung von 8 Megapixel. Die Kameras sind zwar keine Highlights, mehr darf bei den günstigen Preisen der Geräte aber auch nicht erwartet werden.

Preis und Verfügbarkeit

Oppo A53 und A53s erscheinen am 15. Oktober. Das Oppo A53 kostet 169 Euro. Das Oppo A53s ist mit 189 Euro nur unwesentlich teurer und bietet 128 statt 64 GB Speicher.