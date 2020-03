Oppo Find X2 (Pro) vorgestellt: Neue High-End-Smartphones aus China

Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo ist erst seit rund einem Monat offiziell in Deutschland aktiv. Nach den beiden Mittelklasse-Geräten Reno 2 und Reno 2Z folgen nun die High-End-Handys Find X2 und Find X2 Pro.

Die beiden neuen Smartphones wurden am Freitag enthüllt und haben Hardware, die dem Galaxy S20 von Samsung durchaus ebenbürtig ist. So bietet der 6,7 Zoll große AMOLED-Screen eine Bildwiederholrate von 120 Hertz, HDR10 sowie eine maximale Helligkeit von bis zu 1.200 Nits. Die Touch-Abtastrate liegt laut Hersteller sogar bei 240 Hertz, was das Display noch reaktionsschneller machen soll.

Empfehlungen des Autors: Tech Smartphone-Hersteller Oppo startet offiziell in Deutschland durch

Umfangreiche Ausstattung

Auch bei den restlichen technischen Daten gibt sich das Oppo Find X2 (Pro) keine Blöße. Angetrieben wird das Smartphone von Qualcomms Top-Chip Snapdragon 865, der von 12 Gigabyte Arbeitsspeicher (LPDDR5) unterstützt wird. Das X2 hat 256 GB internen Speicher an Bord, das X2 Pro sogar 512 GB.

Bei den Akkus gibt es leichte Unterschiede zwischen den Modellen: Das X2 hat einen Energiespeicher mit 4.200 Milliamperestunden, das X2 Pro hingegen 4.260 mAh. Aufladen kann man die Smartphones mit SuperVOOC 2.0 Flash Charge mit 65 Watt.

Preise auf Samsung-Niveau

Das Top-Modell hat zudem eine höhere Schutzklasse (IP68 statt IP54), eine edlere Rückseite aus Keramik beziehungsweise Leder sowie eine bessere Triple-Kamera (mehr Megapixel beim Ultraweitwinkel, besserer Zoom). Als Betriebssystem ist bei beiden Varianten Android 10 vorinstalliert.

Die Preise für Find X2 und Find X2 Pro liegen allerdings auch auf dem Niveau von Samsung. So kostet das X2 999 Euro, für die Pro-Version werden sogar 1.199 Euro fällig. Der Release für das Oppo Find X2 Pro und Find X2 soll Anfang Mai 2020 erfolgen.