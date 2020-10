Oppo stellt Reno-4-Serie für Deutschland offiziell vor

Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo hat am Donnerstag drei neue Mittelklasse-Geräte für Deutschland vorgestellt, die alle mit 5G ausgestattet sind. Wir haben alle Infos zu Oppo Reno 4, Reno 4 Pro und Reno 4Z.

Im Heimatland China hatte Oppo das Reno 4 und das Reno 4 Pro bereits Anfang Juni vorgestellt. Jetzt soll es die Smartphones sowie das Schwestermodell Reno 4Z auch hierzulande zu kaufen geben. Die Besonderheit: Alle Handys beherrschen den superschnellen Mobilfunkstandard 5G, was in der Mittelklasse nicht selbstverständlich ist. Die gesamte Reno-4-Serie ist ab heute vorbestellbar und geht in Deutschland ab dem 15. Oktober in den Handel.

Oppo Reno 4Z

fullscreen Das Oppo Reno 4Z in der Farbe Dew White. Bild: © Oppo 2020

Das Reno 4Z ist der günstige Einstieg in die neue Smartphone-Serie von Oppo. Für den Preis von 379 Euro (UVP) bietet das Gerät ein 6,5 Zoll großes Full-HD-LCD-Display mit 120 Hertz, eine Dual-Selfie-Kamera (16 + 2 MP), eine Vierfach-Hauptkamera (48 + 8 + 2 + 2 Megapixel) sowie 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Für die Performance sorgt der Chip MediaTek Dimensity 800.

Oppo Reno 4

fullscreen Das Oppo Reno 4 in der Farbe Galactic Blue. Bild: © Oppo 2020

Das Standardmodell Reno 4 soll mit seinem Preis von 599 Euro (UVP) die Käufer überzeugen. Das Smartphone hat ein 6,4 Zoll großes AMOLED-Display mit Full-HD-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz. Das Reno 4 verfügt wie das Reno 4Z über eine Dual-Selfie-Kamera, die Auflösung ist mit 32 + 2 Megapixel allerdings etwas höher. Auf der Rückseite ist eine Dreifach-Kamera mit 48 + 8 + 2 MP für Fotos zuständig. Im Inneren arbeiten der Chip Snapdragon 765G, 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher. Eine Besonderheit ist das Schnellladeverfahren SuperVOOC 2.0 mit 65 Watt.

Oppo Reno 4 Pro

fullscreen Das Oppo Reno 4 Pro in der Farbe Galactic Blue. Bild: © Oppo 2020

Das Reno 4 Pro ist das Topmodell der Oppo-Reihe. Es kostet 799 Euro (UVP) und bietet dafür ein 6,5 Zoll großes AMOLED-Display mit Full-HD-Auflösung und 90-Hertz-Bildwiederholrate. Die Rückkamera hat beim Reno 4 Pro zwar nur drei Linsen (48 + 12 + 13 MP), verfügt dafür über einen Ultraweitwinkel und einen speziellen Nachtmodus für Aufnahmen im Dunkeln. Wie beim normalen Reno 4 arbeitet auch hier der Snapdragon 765G von Qualcomm im Inneren, unterstützt von satten 12 GB RAM und bis zu 256 GB internem Speicher. Das Reno 4 Pro beherrscht zudem ebenfalls SuperVOOC 2.0 mit 65 Watt für besonders schnelles Laden.