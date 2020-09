Party on! Gewinne einen mobilen Power-Lautsprecher von Panasonic

Satter Sound, überall: Zusammen mit Panasonic verlosen wir den kompakten Party-Lautsprecher TMAX5. Einfach unsere Gewinnspielfrage beantworten, und mit etwas Glück gehört der Power-Speaker bald Dir.

Lust, im Spätsommer und an warmen Herbsttagen noch einmal draußen Deine Lieblingsmusik zu hören? Mit dem Panasonic TMAX5 kein Problem. Der mobile Party-Lautsprecher im Wert von rund 200 Euro streamt Deine Songs per Bluetooth vom Smartphone.

Panasonic TMAX5: Damit die Party nie endet

Dank 150 Watt Ausgangsleistung genießt Du wummernde Bässe und klaren Sound. Auch coole Multi-Color-Lichteffekte beherrscht der TMAX5, über die zugehörige App passt Du die Beleuchtung jederzeit an. Damit die Party nie endet, kannst Du Dein Handy am Lautsprecher aufladen – auf Wunsch kabellos, per Wireless Charging.

Der Panasonic TMAX5 lässt sich stehend oder liegend aufstellen. Strom erhält er aus der Steckdose oder unterwegs von einer Powerbank.

fullscreen Entspannt draußen Musik hören – mit dem Panasonic TMAX5. Bild: © Panasonic 2020

So kannst Du gewinnen

Fülle einfach das Gewinnspielformular unten aus: Beantworte die Frage, hinterlasse Deinen Namen sowie Deine E-Mail-Adresse und bestätige, dass Du über 18 Jahre alt bist. Teilnehmen kannst Du vom 08.09.2020, 9:00 Uhr, bis zum 30.09.2020, 23:59 Uhr. Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise findest Du ebenfalls im Formular.

Was zeichnet den Panasonic TMAX5 aus? * Power-Sound für Deine Party * Kühleinheit für Grillgut * Name: * E-Mail Adresse: *

Hiermit bestätige ich, dass ich über 18 Jahre alt bin. Hiermit bestätige ich, die Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise gelesen zu haben und diese zu akzeptieren.

Absenden Teilnahmebedingungen Gewinnspiel "Panasonic-Lautsprecher" 1. Gegenstand Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise regeln die Teilnahme am Gewinnspiel "Panasonic-Lautsprecher" der Content Fleet GmbH, Kehrwieder 8, 20457 Hamburg (nachfolgend bezeichnet als "CF") durch die Teilnehmer sowie die Erhebung und Nutzung der von den Teilnehmern erhobenen oder mitgeteilten Daten. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. 2. Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels Das Gewinnspiel beginnt am 08.09.2020, 9:00 Uhr und endet am 30.09.2020, 23:59 Uhr. Die Teilnahmemöglichkeit endet am 30.09.2020, 23:59 Uhr. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die zum Zeitpunkt des Gewinnspiels ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben sowie älter als 18 Jahre sind. Der Altersausweis erfolgt bei Benachrichtigung der Gewinner durch eine Kopie des Personalausweises. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Veranstalters CF sowie Mitarbeiter von Kooperationspartnern, die mit der Erstellung oder Abwicklung des Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren. Der Gewinner erhält einen Panasonic TMAX5 Party-Lautsprecher. 3. Abwicklung Die Gewinner werden zeitnah per E-Mail benachrichtigt und um Bestätigung gebeten. In der Bestätigung hat der Teilnehmer seine Adresse anzugeben, damit ihm der Gewinn zugeschickt werden kann. Bestätigt ein Teilnehmer die Annahme des Gewinns nicht innerhalb einer Frist von 7 Tagen, verfällt der Gewinn. Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, dessen Tausch oder Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich. Ein Teilnehmer kann auf den Gewinn verzichten. In diesem Fall rückt an seine Stelle der nächste Teilnehmer in der Gewinner-Rangfolge nach. Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein (z.B. ungültige E-Mail-Adressen) ist CF nicht verpflichtet, richtige Adressen auszuforschen. Die Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zulasten der Teilnehmer. Die Auswahl und Benachrichtigung der Gewinner sowie der Versand erfolgt durch CF. 4. Gewährleistungsausschluss CF weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Das Gewinnspiel kann aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter entstehen. Hierzu können technische Probleme, Regeländerungen oder Entscheidungen durch Plattformen wie YouTube gehören, falls das Gewinnspiel auf oder in Zusammenhang mit ihnen veranstaltet wird. 5. Datenschutzhinweise CF erhebt und nutzt die Daten der Teilnehmer nur soweit dies gesetzlich erlaubt ist oder die Teilnehmer darin einwilligen. Folgende Daten werden von den Teilnehmern durch den Veranstalter erhoben und dienen der Gestaltung, Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels: Name des Teilnehmers, Anschrift und E-Mail-Adresse. Im Rahmen des Gewinnspiels ist CF berechtigt, die Daten an die Saturn Marketing GmbH sowie Panasonic Marketing Europe GmbH weiterzugeben. Auf schriftliche oder in Textform mitgeteilte Anforderung hin, können die Teilnehmer vom Veranstalter jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten bei dem Veranstalter gespeichert sind, können deren Berichtigung sowie Löschung verlangen und Datennutzungseinwilligungen widerrufen. 6. Rechtsweg Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stand: 7. September 2020 Vielen Dank für Deine Teilnahme am Gewinnspiel! Wir werden nach Ablauf die Gewinnerinnen oder Gewinner auslosen und benachrichtigen. Viel Glück!

Audioprodukte von Panasonic Jetzt kaufen bei