Pixel Buds A vorgestellt: Günstige Alternative zu den Airpods

Nach den Pixel-Smartphones von Google bekommen nun auch die In-Ears Pixel Buds einen A-Ableger. Die Wireless-Kopfhörer sollen eine günstige Alternative zu den Apple AirPods darstellen.

Die Pixel Buds A wurden von Google am Donnerstag offiziell in einer Pressemitteilung vorgestellt. In den In-Ears arbeiten dynamische 12-mm-Lautsprechertreiber, auch die optionale Bass-Boost-Funktion ist mit an Bord. Echtes Noise-Cancelling gibt es bei den günstigen Kopfhörern natürlich nicht, dafür werden Umgebungsgeräusche durch die Passform passiv gedämpft. Laut Google wurden für die Entwicklung der Pixel Buds A "Tausende von Ohren gescannt", damit die In-Ears mit einer sanften Abdichtung sitzen. Damit die Passform auch im Laufe der Zeit bequem bleibt, reduziert ein Umgebungsgeräuschkanal den Druck im Ohr.

Mit automatischer Klanganpassung und Google Assistant

Ein weiteres Feature, mit dem die A-Reihe ebenfalls aufwartet, ist die "Automatische Klanganpassung". Dadurch wird die Lautstärke je nach Umgebung erhöht oder verringert – praktisch, wenn man etwa beim Joggen an einer lauten Baustelle vorbeiläuft. Für die Spracherkennung (Telefonieren oder für den Google Assistant) sind die Pixel Buds A mit sogenannten Beamforming-Mikrofonen ausgestattet. Die Musikwiedergabe lässt sich durch Berührung der Kopfhörer steuern – eine Änderung der Lautstärke ist allerdings nur per Google Assistant oder Smartphone möglich.

Akkulaufzeit von bis zu 5 Stunden

Die Pixel Buds A-Series bieten laut Google bis zu fünf Stunden Wiedergabezeit mit einer einzigen Ladung oder bis zu 24 Stunden, wenn man das Lade-Case zum Wiederaufladen verwendet. Außerdem haben die Buds eine Schnellladefunktion – etwa 15 Minuten im Lade-Case ergeben bis zu drei Stunden Wiedergabezeit.

Die Pixel Buds A können ab sofort vorbestellt werden und sollen "bald" erscheinen. Sie kosten 99 Euro und sind in den Farben Clearly White und Dark Olive erhältlich.