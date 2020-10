Realme 7 & 7 Pro kommen im Oktober nach Deutschland

Nach Oppo hat mit Realme eine weitere Marke des chinesischen Konzerns BBK neue Mittelklasse-Smartphones für Deutschland angekündigt. Das Realme 7 und 7 Pro sollen noch im Oktober in den Läden stehen.

Das Realme 7 hat einen 6,5 Zoll großen LCD-Screen mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 90 Hertz. Im Inneren arbeitet der Chip MediaTek Helio G95, eine Quad-Kamera (48-MP-Hauptkamera, 8-MP-Ultraweitwinkel, 2-MP-Makro und 2-MP-Tiefensensor) auf der Rückseite ist für die Fotos zuständig. Selfies lassen sich mit der 16-Megapixel-Frontkamera machen.

Der Akku des Realme 7 fällt mit einer Kapazität von 5.000 mAh recht üppig aus und kann zudem per Fast Charging mit 30 Watt geladen werden. Das Gerät hat außerdem einen in den Power-Button integrierten Fingerabdrucksensor, als Betriebssystem läuft ab Werk Android 10 auf dem Smartphone.

Realme 7 Pro: Fast Charging mit 65 Watt

Das Realme 7 Pro besitzt einen AMOLED-Screen mit einer Bildschirmdiagonale von 6,4 Zoll und einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln. Der Fingerabdrucksensor ist bei diesem Modell direkt im Display verbaut. Die Quad-Kamera hat einen 64-Megapixel-Hauptsensor, die Frontkamera bietet eine Auflösung von 32 Megapixel. Für die Performance sorgt der Snapdragon 720G, der zum Beispiel auch im Oppo Reno 4 Pro arbeitet. Der Akku ist mit einer Kapazität von 4.500 mAh zwar etwas kleiner als beim Realme 7, lässt sich dafür aber sogar mit 65 Watt aufladen.

Das Realme 7 Pro soll bereits am 13. Oktober im Handel erscheinen und 299 Euro (8 GB RAM/128 GB Speicher) kosten. Am 21. Oktober folgt das Realme 7, es ist wahlweise für 179 Euro (4 GB RAM/64 GB Speicher), 199 Euro (6 GB RAM/64 GB Speicher) oder 249 Euro (8 GB RAM/128 GB Speicher) erhältlich. Beide Smartphones gibt es in Silber und Blau zu kaufen.