Render-Bild zeigt erstes Samsung-Smartphone mit Pop-up-Kamera

Samsung arbeitet offenbar an seinem ersten Smartphone mit ausfahrbarer Pop-up-Kamera. Der bekannte Leaker OnLeaks hat erste Render-Bilder des Handys angefertigt, die anscheinend auf internen Samsung-Konzepten beruhen. Wahrscheinlich wird das Handy zur Galaxy-A-Serie gehören.

Der Name des Smartphones ist noch unbekannt. Die Bilder von OnLeaks zeigen ein Handy mit einer Selfie-Kamera, die oben aus dem Gerät herausfährt. Pigtou hat die Renderbilder von OnLeaks veröffentlicht, die für gewöhnlich auf CAD-Konzepten des jeweiligen Herstellers beruhen. Dabei handelt es sich um 3D-Designs für die spätere Konstruktion des Smartphones, die aber auch nur einen Prototyp zeigen könnten. Diesmal gibt es keine konkrete Angabe zum Ursprung des Designs.

Mit drei Kameras und klassischem Fingerabdrucksensor

Das auf den Bildern dargestellte Handy besitzt sehr dünne Displayränder und hat drei Kameras, die vertikal an der Rückseite angebracht sind. In der Mitte ist dort ein herkömmlicher Fingerabdrucksensor zu sehen, was für ein Mittelklasse-Gerät spricht. In seinen Flaggschiffen bringt Samsung den Fingerabdrucksensor unter dem Display unter. Das Display ist an den Seiten geringfügig gewölbt und soll ungefähr 6,5 Zoll groß sein. An der Oberseite des Handys ist offenbar ein Infrarot-Sender für die Steuerung von TVs und ähnlichen Geräten zu sehen.

Kein Kopfhöreranschluss

Die Maße betragen Pigtou zufolge 160,9 x 77 x 9,2 Millimeter. Mit dem Kameramodul wird eine Tiefe von 9,7 Millimetern daraus – ein etwas dickeres Handy also, auch das ist typisch für die Mittelklasse. Einen Kopfhöreranschluss gibt es nicht, vielleicht möchte Samsung ihn auch für die Galaxy-A-Serie abschaffen. Neben dem USB-C-Anschluss sind unten ein Lautsprecher auszumachen sowie ein Noise-Cancelling-Mikrofon für die Geräuschunterdrückung bei Telefongesprächen. Samsung dürfte das Handy in den nächsten Monaten ankündigen.