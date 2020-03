Riesiger iOS-14-Leak enthüllt weitere Features und kommende Hardware

Ein weiterer Leak zu iOS 14 verrät neue Details zu Soft- und Hardware: Demnach will Apple unter anderem den Homescreen überarbeiten und eine einfachere Übersicht ermöglichen.

Installierte Apps sollen somit in iOS 14 auf einem überarbeiteten Homescreen dargestellt werden, berichtet 9to5Mac. Während Apps bislang nur über die Suche oder die Raster-Ansicht gefunden werden können, dürfte es in iOS 14 eine separate Seite geben, auf der alle installierten Apps in Listenform angezeigt werden – Nutzer sollen Anwendungen so leichter und schneller finden können.

Auch Filteroptionen sollen integriert sein, um etwa nur Apps einzublenden, die über ungelesene Benachrichtigungen verfügen. Eine Darstellung nach kürzlich genutzten Anwendungen könnte ebenso möglich sein wie eine Anbindung an Siri-Vorschläge auf Basis von Zeit und Ort. Der große iOS-14-Leak enthüllt zudem weitere Details zu neuen Funktionen und auch zu kommenden Apple-Produkten.

Weitere mögliche Features von iOS 14

Eine AR-App zur Erfassung realer Objekte samt Informationen zu Preis und Features, etwa in Kooperation mit Starbucks.

Drittanbieter-Apps sollen auf integrierte Wallpaper zugreifen können, womit dynamische Hintergründe auch anderen Entwicklern zur Verfügung stehen könnten.

In Abhängigkeit des Sonnenlichts dürfte HomeKit die Leuchtkraft von Lampen anpassen können

Erkennen von Alarmen und Türklingeln als Bedienungshilfe für Gehörlose.

Fotowettbewerbe wie die #ShotOniPhone-Kampagne könnten künftig direkt innerhalb der Fotos-App unterstützt werden.

Das verrät der Leak über neue Hardware

Ein künftiges iPad Pro soll eine Triple-Kamera samt 3D-Tiefensensor besitzen, um ein besseres AR-Erlebnis zu liefern.

In Arbeit befindet sich angeblich ein neues iPhone mit Touch ID, also wahrscheinlich das iPhone SE 2 (oder iPhone 9).

Ein neuer Apple TV mit neuer Fernbedienung soll in Entwicklung sein, wobei weitere Details zur Verbesserung der oftmals kritisierten Siri-Remote nicht bekannt sind.

Apples erwartete AirTags-Tracker zum Finden von Gegenständen sollen austauschbare Batterien besitzen

Vorgestellt werden dürfte iOS 14 im Rahmen der WWDC 2020 im Juni, sofern diese aufgrund des Coronavirus überhaupt stattfinden wird — in diesen Tagen werden schließlich vorsorglich zahlreiche Großevents abgesagt. Der finale Release wird zusammen mit dem neuen iPhone 12 im September erwartet, das sich jedoch um einen Monat verspäten könnte.