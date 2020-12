Rolle rückwärts: Samsung entfernt Spottpost zu iPhone 12 ohne Netzteil

Kurz nach der Vorstellung der iPhone-12-Serie hatte sich Samsung noch über das fehlende Netzteil bei den neuen Apple-Smartphones lustig gemacht. Nun wird aber immer deutlicher, dass wohl auch das Galaxy S21 ohne Netzteil ausgeliefert wird – und prompt entfernt der Hersteller die alten Spott-Posts.

Wie unter anderem GizChina und HTTech bemerkten, hat die karibische Niederlassung von Samsung still heimlich einen Facebook-Post entfernt, der Mitte Oktober noch viral gegangen war. Darin war ein simples US-Netzteil von Samsung auf weißem Hintergrund zu sehen mit dem Zusatz "Wird mit deinem Galaxy ausgeliefert".

Galaxy S21 wohl auch ohne Netzteil

Der Adressat dieses Facebook-Posts war damals natürlich mehr als offensichtlich: Apple hatte kurz zuvor die neue iPhone-12-Serie vorgestellt, die erstmals kein Netzteil mehr im Lieferumfang enthalten hat. Inzwischen mehren sich jedoch die Gerüchte, dass auch das Samsung Galaxy S21 ohne Netzteil (und eventuell auch ohne Kopfhörer) im kommenden Jahr ausgeliefert wird. Ob der verschwundene Facebook-Post von Samsung nun eine Bestätigung dafür ist, darüber kann aber nur gemutmaßt werden.

Apple-Spot hat bei Samsung Tradition

Ganz neu ist so ein Vorfall übrigens nicht: So entfernte Samsung beispielsweise im August 2019 ein Video, in dem sich das Unternehmen über den fehlenden Klinkenanschluss beim iPhone 7 lustig machte. Der Grund: Auch das Galaxy Note 10, das damals vorgestellt wurde, hatte keinen Kopfhöreranschluss mehr.