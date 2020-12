Samsung bestätigt indirekt: Galaxy S21 Ultra funktioniert mit S Pen

Nun gibt es mehr als Gerüchte über einen S Pen für das Galaxy S21 Ultra. So hat Tae-moon Roh, Samsungs President & Head of Mobile Communications Business, die Gerüchte indirekt in einem aktuellen Statement bestätigt. Seinen Aussagen zufolge sollen bald mehr Geräte die Vorzüge der Galaxy-Note-Reihe genießen.

Auch andere Samsung-Smartphones sollen von den Vorzügen der Galaxy-Note-Serie profitieren. "Wir haben auf die Lieblingsaspekte der Nutzer bei Galaxy-Note-Geräten ein besonderes Augenmerk gelegt und freuen uns darauf, einige der beliebtesten Features auch auf andere Geräte unserer Smartphone-Reihen zu bringen", schreibt Roh in seinem Statement im Samsung Newsroom.

Den S Pen erwähnt er zwar nicht explizit, es sollte aber klar sein, dass der Eingabestift und die dazugehörigen Apps auf den Galaxy-Note-Geräten zu den Features zählen, die Besitzer am meisten an ihren Smartphones lieben.

Empfehlung des Autors: Tech Das Galaxy Note 20 war wohl das letzte Galaxy Note

Bedeutet dies das Aus für die Galaxy-Note-Reihe?

Es kursieren bereits seit einiger Zeit Gerüchte darüber, dass Samsung mit dem Gedanken spielt, die Galaxy-Note-Reihe einzustellen. Das Galaxy Note 20 könnte möglicherweise das letzte Smartphone der Serie sein. Das aktuelle Statement von Roh kann als weiteres Indiz für die Einstellung der Reihe interpretiert werden. Welchen Sinn hätte es schließlich, weiterhin Galaxy-Note-Smartphones zu produzieren, wenn ihre Alleinstellungsmerkmale zukünftig zu den anderen Geräten aus anderen Samsung-Serien wandern?

Offiziell bestätigt ist das Aus der Galaxy-Note-Reihe aber noch lange nicht. Möglicherweise ist die Ausstattung des Galaxy S21 mit dem S Pen nur ein Testlauf und Samsung möchte schauen, wie der Eingabestift bei Nutzern des S-Reihe ankommt.