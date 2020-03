Samsung Galaxy A31: Smartphone mit Monster-Akku heimlich vorgestellt

Nach Galaxy A71 und A51 wird Samsung wohl in Kürze auch das Galaxy A31 auf den Markt bringen. Nun wurde das Gerät offiziell vorgestellt.

Fast heimlich hat Samsung am Dienstag sein neuestes Smartphone Galaxy A31 angekündigt. Das Gerät wurde in einer Infografik auf der Website des Herstellers vorgestellt und lässt sich wohl am ehesten als ein Handy der unteren Mittelklasse bezeichnen. Doch die Ausstattung fällt für ein solches Gerät recht üppig aus.

Gute Ausstattung für die Mittelklasse

Beim Display handelt es sich um einen 6,4-Zoll-großen Super-AMOLED-Screen mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln. Der Fingerabdrucksensor befindet sich wie auch bei den Top-Modellen von Samsung im Display selbst. Am oberen Rand ist mittig eine Frontkamera mit einer Auflösung von 20 Megapixeln verbaut.

Viel interessanter ist allerdings das Kameramodul auf der Rückseite, das über vier Linsen verfügt. Neben dem 48-Megapixel-Hauptsensor kommt dabei ein 8-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv zum Einsatz. Zusätzlich gibt es eine 5-Megapixel-Makrolinse und einen 5-Megapixel-Tiefensensor.

Im Inneren des Galaxy A31 werkelt ein Octacore-Prozessor. Unklar ist allerdings, ob es sich um einen Exynos-Chip handelt oder ob Samsung auf Zulieferer wie Qualcomm oder Mediatek setzt. Je nach Ausstattung sind zudem 4 bzw. 6 GB RAM verbaut und 64 bzw. 128 BG an internem Speicher. Allerdings wissen wir nicht, ob alle Speichervarianten auch in allen Märkten verfügbar sein werden.

Der Akku ist das Killer-Feature

Ein echtes Verkaufsargument für das Samsung Galaxy A31 dürfte der Akku werden. Der fällt mit 5000 mAh wirklich üppig aus und stellt selbst die meisten High-End-Smartphones in den Schatten. Zwei oder gar drei Tage ohne Laden dürften damit je nach Nutzungsverhalten durchaus möglich sein.

Was Samsung bislang nicht verraten hat, sind Preis und Release-Datum für das Galaxy A31. Dazu dürften in den kommenden Tagen aber sicherlich noch weitere Informationen folgen.