Samsung Galaxy Book Ion 2, Flex 2 5G und Plus 2 angekündigt

Samsung hat drei neue Laptops vorgestellt. Das Galaxy Book Ion 2, Flex 2 5G und Plus 2 sollen zunächst in Südkorea erscheinen. Zwei der Vorgänger gibt es auch in Deutschland, vermutlich wird Samsung daher anlässlich der CES 2021 im Januar Infos zur hiesigen Verfügbarkeit geben. Bereits jetzt ist die Technik der spannenden Notebooks bekannt.

Galaxy Book Flex 2 5G: Convertible mit Tiger-Lake-Chips

Das Galaxy Book Flex 2 5G ist ein sogenanntes Convertible oder 2-in-1-Notebook. Der 13,3 Zoll große Touch-Bildschirm mit Full-HD-Auflösung kann um 360 Grad gedreht werden. So lässt sich der Laptop auch als Tablet und als Monitor zur Medienwiedergabe einsetzen. Die Flexibilität wird mit dem mitgelieferten Eingabestift S Pen weiter erhöht. Das neue Modell bietet, wie der Name schon sagt, ein 5G-Modem für Internet unterwegs.

fullscreen Samsung Galaxy Book Flex 2 5G Bild: © Samsung 2020

Für die Leistung ist ein Intel Core i7-1165G7 der Tiger-Lake-Generation inklusive der starken Intel-Iris-Xe-Grafik zuständig. Dazu gibt es 16 GB Arbeitsspeicher, eine 512 GB große SSD, einen 69,7-Wattstunden-Akku, Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1. Was die Anschlüsse angeht, werden neben USB 3.0 und HDMI auch Thunderbolt 4 geboten. Mit 1,26 Kilogramm ist das Convertible leicht, mit umgerechnet 2.100 Euro aber nicht gerade günstig.

Allerdings gibt es ein günstigeres Modell ohne 5G-Modem und mit einer etwas schwächeren Ausstattung. Dieses Modell wiegt 1,16 Kilogramm und setzt auf 8 GB Arbeitsspeicher, eine 256-GB-SSD und einen Intel Core i5-1130G7. Die 5G-losen Modelle gibt es in Südkorea ab Anfang Januar für umgerechnet 1.350 Euro zu kaufen. Außerdem ist ein 15,6 Zoll großes Galaxy Book Flex 2 mit einer Einsteiger-Grafikkarte namens Nvidia GeForce MX450 zu haben.

Samsung Galaxy Book Ion 2: Leichter Laptop mit neuer Technik

fullscreen Samsung Galaxy Book Ion 2 Bild: © Samsung 2020

Das Galaxy Book Ion 2 ist ein edler, leichter Laptop in den Größen 13,3 und 15,6 Zoll mit Full-HD-Display. Er wiegt lediglich 970 Gramm beziehungsweise 1,19 Kilogramm. Im Inneren stecken Intels neue Tiger-Lake-Chips, beim Basismodell ist es der Intel Core i5-1135G7. Ansonsten gibt es mindestens 8 GB Arbeitsspeicher, eine 256 GB große SSD, Thunderbolt 4, USB 3.0, HDMI, Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1. Der Laptop wird mit einem Fingerabdrucksensor entsperrt und der Akku hat eine Kapazität von 69,7 Wattstunden.

In Südkorea ist das Galaxy Book Ion 2 Anfang Januar ab rund 1.000 Euro erhältlich.

Samsung Notebook Plus 2: Herkömmlicher Laptop mit Tiger Lake

fullscreen Samsung Galaxy Notebook 2 Bild: © Samsung 2020

Das Einstiegsgerät ist das Samsung Notebook Plus 2. Er bietet ein entspiegeltes 15,6-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung. Mit einer Höhe von 18,8 Millimeter und einem Gewicht von 1,86 Kilogramm ordnet sich das Notebook Plus 2 unter den traditionellen Laptops ein. Der Akku hat eine eher bescheidene Kapazität von 43 Wattstunden. Im Inneren stecken Intels Tiger-Lake-Chips, es gibt aber kein Thunderbolt 4. Eine optionale Nvidia GeForce GTX 1650 Ti macht einen Einsteiger-Gaming-Laptop daraus. Die Preise bewegen sich umgerechnet in einem Bereich von 557 bis 1.430 Euro.

In Südkorea kommen die Laptops Anfang Januar 2021 in den Handel. Wir erwarten Informationen zur Deutschland-Verfügbarkeit am 6. Januar um 17 Uhr. Dann startet das Samsung-Event "The First Look 2021" anlässlich der CES.