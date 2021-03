Samsung Galaxy Book Pro & Pro 360 zeigen sich auf ersten Bildern

Erste Renderbilder zeigen den Laptop Samsung Galaxy Book Pro und das Convertible Galaxy Book Pro 360. Das Galaxy Book Pro ist der Nachfolger des Galaxy Book Ion und bringt als wichtiges Upgrade ein AMOLED-Display mit. Neben den Bildern sind auch einige technische Daten aufgetaucht.

Das Galaxy Book Pro ist ein klassischer Laptop. Die 360-Version setzt auf einen Touchscreen und Stifteingabe mit dem S Pen. Außerdem lässt sich das Display dieses Modells um 360 Grad drehen, damit das Convertible auch als Tablet eingesetzt werden kann. Wie der bekannte Leaker Evan Blass auf Voice.com schreibt, wird es die beiden Geräte in den Größen 13 und 15 Zoll geben. Das Pro-Modell soll in Blau und Silber erscheinen und das 360-Convertible in Navy-Blau und Gold.

fullscreen Samsung Galaxy Book Pro Bild: © Voice.com 2021

Galaxy Book Pro mit AMOLED-Display

Der Leaker WalkingCat hatte zuvor einige technische Daten des Galaxy Book Pro in einem Tweet verraten. Der Laptop soll mit Intel-Core-Prozessoren der 11. Generation ausgestattet werden, darunter Intel Core i3, Intel Core i5 und Intel Core i7. Für die Grafikleistung ist die interne Intel Iris Xe zuständig, wobei es für das 15-Zoll-Modell auch die dedizierte Einsteiger-Grafikkarte Nvidia MX450 geben soll.

Ein Highlight ist das AMOLED-Display, das mit Full HD auflöst. Der Vorgänger Galaxy Book Ion setzte noch auf ein QLED-IPS-Display, das zwar eine gute Farbdarstellung, aber einen geringeren Kontrast aufweist. Das Galaxy Book Pro soll in 13 Zoll 888 Gramm wiegen und in 15 Zoll sind es 1072 Gramm. Statt Thunderbolt 3 sind diesmal Thunderbolt 4 und LTE verbaut.

Präsentation wohl im April

fullscreen Samsung Galaxy Book Pro 360 Bild: © Samsung 2021

Es gibt noch keine Informationen zu Preis und Release-Datum. Eine von Evan Blass vor ein paar Tagen auf Voice.com geleakte Samsung-Roadmap spricht allerdings von einem "PC unpacked"-Event im April, dieser dürfte für die neuen Galaxy-Laptops vorgesehen sein.