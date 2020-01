Samsung Galaxy Fold 2 soll im Sommer mit S-Pen-Support erscheinen

Samsung plant neben dem Galaxy Z Flip offenbar auch ein Galaxy Fold 2. Das soll die Schwächen des Vorgängers wettmachen und sogar den S Pen unterstützen.

Samsung plant für den Sommer offenbar den Release eines Galaxy Fold 2. Das behauptet der für seine sehr guten Quellen bekannte XDA-Developers-Redakteur Max Weinbach bei Twitter. Das Gerät soll nicht identisch mit dem Galaxy Z Flip sein, dessen Ankündigung im Februar erwartet wird, sondern zusätzlich zu diesem erscheinen.

Das Fold 2 soll stabiler und flexibler werden

Anders als das Galaxy Z Flip, das seit Wochen durch die Gerüchteküche geistert, soll das Fold 2 nicht vertikal, sondern horizontal aufgeklappt werden. Die Bildschirmgröße soll im aufgefalteten Zustand bei 8 Zoll liegen. Beide Geräte eint das faltbare Display und angeblich auch das Display-Material. Denn im Gegensatz zum ersten Galaxy Fold, das noch über einen anfälligen Kunststoff-Bildschirm verfügte, sollen die Screens von Fold 2 und Z Flip aus ultradünnem und biegsamem Glas bestehen.

5G-fähig und endlich mit Stift?

Weitere Daten, die Weinbach zum Galaxy Fold 2 nennt, betreffen vor allem die technischen Spezifikationen des Innenlebens. So soll das Smartphone von einem 5G-fähigen Prozessor des Typs Snapdragon 865 angetrieben werden und über eine 108-Megapixel-Kamera verfügen. Am spektakulärsten mutet jedoch die Ankündigung an, dass das Fold 2 ähnlich wie das Galaxy Note 10 über einen S Pen verfügen soll. Demnach wäre das Gerät auch für Stifteingaben geeignet.

Das Ganze klingt im ersten Moment so, als hätte sich Samsung die Kritik am ersten Galaxy Fold wirklich zu Herzen genommen. Sollte das Galaxy Fold 2 neben einem stabileren Display auch noch Stift-Support erhalten, könnte sich der Smartphone-Tablet-Hybrid zu einem echten Produktivitäts-Monster mausern.