[Update] Samsung Galaxy Fold: Millionenmarke noch nicht erreicht

Das Samsung Galaxy Fold scheint sich trotz des hohen Preises und des chaotischen Launchs zu einem Verkaufserfolg zu entwickeln. Abgaben, wonach das Gerät bereits eine Million Käufer gefunden hat, wollte das Unternehmen aber nicht bestätigen.

Update vom 13.12.2019 Anders als von Young Sohn behauptet, hat sich das Samsung Galaxy Fold offenbar noch nicht eine Million Mal verkauft. Dies teilte das Unternehmen in einem Statement mit. Samsung vermutet, dass Sohn die Zahlen mit den ursprünglichen Verkaufsprognosen für das Jahr verwechselt haben könnte. Wie viele Modelle des Galaxy Fold also verkauft wurden, sagt das Unternehmen nicht. Offensichtlich legt Samsung aber Wert darauf, dass die von Young Sohn gemachten Aussagen keine offizielle Unternehmensangabe sind.

Ursprüngliche Meldung:

Kann ein Smartphone, das mehr als 2000 Euro kostet, ein Verkaufserfolg werden? Offensichtlich ja! Laut Samsung hat sich das erste faltbare Smartphone Galaxy Fold seit seinem Launch Ende August bereits rund eine Million Mal verkauft. Dies teilte Young Sohn, der Präsident von Samsung Electronics, am Donnerstag auf dem Startup-Panel TechCrunch Disrupt in Berlin mit.

Samsung hatte nur halb so viele Verkäufe erwartet

Laut Sohn habe das Galaxy Fold damit die vom Hersteller prognostizierten Verkaufszahlen bei weitem übertroffen. Im Oktober lagen die Verkaufszahlen noch bei 500.000 Geräten. Was die Zahl noch beeindruckender macht: Young Sohn sprach tatsächlich von verkauften ("selling") Geräten und nicht nur von an den Handel ausgelieferten ("shipping"), wie es Hersteller in den meisten Fällen tun.

Die teure Wette, die Samsung mit der Veröffentlichung des Galaxy Fold eingegangen ist, scheint sich also auszuzahlen. Zudem hat der Hersteller gezeigt, dass es eine Nachfrage nach faltbaren Smartphones gibt. Als Folge dessen dürfen wir uns vermutlich über zahlreiche weitere Modelle im nächsten Jahr freuen. Samsung selbst arbeitet Gerüchten zu folge bereits am Galaxy Fold 2, während Motorola unter anderem ein neues Razr mit Falt-Display auf den Markt bringen wird.