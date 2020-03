Samsung Galaxy M21: Günstiges Mittelklasse-Gerät mit riesigem Akku

Samsung hat am Mittwoch das Galaxy M21 vorgestellt. Das Mittelklasse-Smartphone will vor allem mit seiner großen Akkukapazität und einem Super-AMOLED-Display überzeugen.

Für gewöhnlich veröffentlicht Samsung Geräte aus der M-Serie nur in Indien und anderen asiatischen Ländern. Dieses Mal ist jedoch bereits eine offizielle deutsche Support-Seite zu dem Smartphone mit dem Codenamen SM-M215F online gegangen, was auf einen Release des Geräts in Deutschland hindeutet, berichtet SamMobile.

6.000-mAh-Akku sorgt für lange Laufzeit

Die größte Überraschung bei dem Mittelklasse-Smartphone dürfte der enorm große Akku mit einer Kapazität von 6.000 Milliamperestunden sein. Dieser unterstützt auch Fast Charging mit bis zu 15 Watt. Aber auch sonst hat das Samsung Galaxy M21 einiges zu bieten.

Das Smartphone besitzt ein 6,4 Zoll großes Super-AMOLED-Display, das eine Auflösung mit 2340 x 1080 Pixeln bietet. Im Inneren werkelt ein Exynos-9611-Prozessor. Außerdem sind 4 GB Arbeitsspeicher verbaut. Beim internen Speicher kann zwischen 64 und 128 GB gewählt werden. Bei Bedarf lässt sich der Speicher per microSD-Karte noch um 512 GB erweitern. Musikfans dürfen sich zudem über einen Klinkenanschluss freuen.

Triple-Kamera zu einem erschwinglichen Preis

Auch das Kamera-Setup kann sich sehen lassen. Auf der Rückseite des Galaxy M21 befindet sich ein 48-Megapixel-Hauptsensor, eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und noch ein 5-Megapixel-Tiefensensor. Auf der Vorderseite kommt eine 20-Megapixel-Selfiecam zum Einsatz, die in einer Wassertropfen-Notch untergebracht ist.

Der Launch des Galaxy M21 findet am 23. März in Indien statt. In der Modellvariante mit 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicher soll das Smartphone dort umgerechnet 161 Euro kosten. Wann das Smartphone auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Der Preis könnte hierzulande allerdings ein wenig höher ausfallen als in Indien.