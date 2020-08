Samsung Galaxy M51: Smartphone mit Mega-Akku in Deutschland erhältlich

Samsung bringt mit dem Galaxy M51 ein Smartphone auf den Markt, dass beim Akku die Konkurrenten alt aussehen lässt.

Über das Samsung Galaxy M51 hatten wir in den vergangenen Wochen bereits einige Male berichtet. Nun ist das Gerät im Shop des Herstellers erschienen – und in einem Punkt stellt es alle anderen Smartphones in diesem Jahr weit in den Schatten.

Ein Akku, auf den viele Tablets stolz wären

Fangen wir beim Besonderen an: Das Galaxy M51 ist ein Mittelklasse-Smartphone mit einem gigantischen 7.000-mAh-Akku. Zum Vergleich: Sowohl das aktuelle iPad Mini als auch das Samsung Galaxy Tab A 8.0 sind lediglich mit einem 5.100-mAh-Akku ausgestattet. Das M51 hat also einen größeren Batteriespeicher an Bord als so manches Tablet und sollte locker zwei oder sogar drei Tage mit einer Ladung durchhalten.

Die restlichen Daten zum Smartphone sind weniger spektakulär. So besitzt das Galaxy M51 ein großes 6,67-Zoll-LC-Display mit einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln. Beim Prozessor handelt es sich um einen Snapdragon 730. Das ist der gleiche Chip, der unter anderem auch im Google Pixel 4a verbaut wird. Weiterhin bietet das Gerät 6 GB RAM und 128 GB an internem Datenspeicher, der sich per microSD-Karte um weitere 512 GB erhöhen lässt.

Viele Kamera-Linsen für viel Flexibilität

Das Kamera-Set-up auf der Rückseite des Galaxy M51 ist vor allem für User interessant, die beim Fotografieren gern flexibel sind. Samsung verbaut neben einer 64-Megapixel-Hauptkamera eine 12-Megapixel-Optik für Ultraweitwinkel-Fotos und jeweils eine 5-Megapixel-Kamera für Makroaufnahmen und Tiefeneffekte. Videos lassen sich immerhin in 4K aufnehmen, aber nur mit 30 Bildern pro Sekunde. Eine 32-Megapixel-Selfie-Kamera rundet das Ganze ab.

Preislich schlägt das Galaxy M61 derzeit mit einer UVP von 360,01 Euro zu Buche. Der krumme Preis ist dem reduzierten Mehrwertsteuersatz geschuldet.