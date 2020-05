Das Samsung Galaxy Note 20+ könnte sich einige zentrale Features vom Galaxy S20 Ultra borgen – unter anderem den riesigen Screen und die Kameras.

Die Geräte aus Samsungs Serie Galaxy Note orientieren sich traditionell an den Smartphones der Galaxy-S-Reihe. Auch in diesem Jahr – darauf deuten neue Renderbilder hin. Die Bilder sollen auf offiziellen Design-Daten des Herstellers basieren, erstellt hat sie OnLeaks in Zusammenarbeit mit Pigtou.

Das Galaxy Note 20+ wird ein schlanker Riese

Die Bilder zeigen das Samsung Galaxy Note 20+, das sich demnach äußerlich kaum von seinem Vorgänger unterscheidet. Ähnlich wie das Galaxy S20 Ultra soll das Gerät ein beinahe randloses 6,9-Zoll-Display mit optionaler 120-Hertz-Wiedergabe besitzen. Die Maße des Note 20+ ohne Berücksichtigung des Kamera-Buckels sollen 165 x 77,2 x 7,6 Millimeter betragen.

Das Kamera-Setup borgt sich das Galaxy Note 20+ vermutlich ebenfalls vom S20 Ultra. Neben einem 108-Megapixel-Hauptsensor soll es ein 48-Megapixel-Teleobjektiv und eine 12-Megapixel-Weitwinkel-Optik aufweisen. Noch unklar ist, ob es einen Time-of-Flight-Sensor geben wird.

Üppige Ausstattung und ein neuer Prozessor?

Im Inneren soll ein 4.500-mAh-Akku Platz finden, als Prozessor je nach Region ein Snapdragon 865 oder der neu entwickelte Exynos 992 Platz zum Einsatz kommen. Letzterer ist eine Weiterentwicklung des Exynoy 990 aus dem Galaxy S20. 16 GB RAM und ein sehr schneller UFS-3.1-Speicher runden das Paket laut der Leaks ab. Den aktiven Eingabestift S Pen wird es natürlich beim Note 20+ ebenfalls geben.

Das kleinere Galaxy Note 20 soll laut bisherigen Informationen übrigens gar nicht so viel kleiner ausfallen als das Note 20+. Und es wäre mit einer Display-Diagonalen von 6,7 Zoll immerhin so groß wie das Galaxy S20+. In den Handel kommen die neuen Note-Modelle vermutlich im August.