Samsung Galaxy Note 20 und Fold 2 kommen wahrscheinlich im August

Trotz Corona-Krise soll es offenbar keine Verschiebung des Samsung Galaxy Note 20 und des Galaxy Fold 2 geben. Beide Geräte könnten wie geplant im August erscheinen.

Das Corona-Virus bringt derzeit nicht nur den Alltag der Menschen durcheinander, sondern auch die Zeitpläne von so manchem großen Tech-Konzern. Die Samsung-Geräte Galaxy Note 20 und Galaxy Fold 2, die für das dritte Quartal geplant sind, könnten dennoch pünktlich im August 2020 erscheinen. Das berichtet zumindest die Zeitung The Korea Herald unter Berufung auf einen Insider (via Android Authority).

Samsung plant ein Online-Launch-Event

„Die Vorbereitungen für den kommenden Galaxy-Note-Launch laufen und es gibt keine Verzögerungen“, behauptet die nicht namentlich genannte Quelle. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass Samsung ein großes Launch-Event mit Hunderten Gästen abhalten wird. Stattdessen könnte der Konzern seine Smartphones auf einem Online-Event vorstellen. Eine finale Entscheidung darüber sei laut dem Insider aber noch nicht gefallen.

Anders als etwa bei Apple, das einen Großteil seiner Belegschaft ins Home Office schicken musste, sollen bei Samsung die Arbeiten derzeit weitgehend normal weiterlaufen. Alle Angestellten würden demnach an ihrem Arbeitsplatz weiterarbeiten. In Südkorea, wo Samsung seinen Hauptsitz hat, scheint das Corona-Virus derzeit weitgehend unter Kontrolle zu sein. Großräumige Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelten derzeit in dem asiatischen Land deshalb nicht.

Das Galaxy Fold 2 soll günstiger werden als der Vorgänger

Neben dem Galaxy Note 20 soll Samsung derweil auch weiter am Galaxy Fold 2 arbeiten. Laut einem Bericht von SamMobile peilt der Hersteller für das faltbare Smartphone einen niedrigeren Einstiegspreis als beim Vorgänger an. Erreicht werden soll dies unter anderem durch eine Halbierung des internen Speichers von 512 GB auf 256 GB.