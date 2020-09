Samsung Galaxy S20 Fan Edition: Das sollen die Preise sein

Schon in Kürze wird Samsung die Galaxy S20 Fan Edition vorstellen. Jetzt scheint klar, wie hoch die Preise für das Smartphone ausfallen werden. Sie sollen sich in einem Bereich zwischen 700 und 800 Euro bewegen.

Das zumindest meldet die Seite Winfuture. Demnach soll die 4G-Version des Galaxy S20 FE mit Exynos 990 699 Euro kosten, während für die 5G-Version mit Snapdragon 865 799 Euro fällig werden. Aufgrund der derzeit reduzierten Mehrwertsteuer soll das Smartphone zum Start für rund 678 beziehungsweise 775 Euro erhältlich sein.

Kunststoff statt Glas

Damit startet das Galaxy S20 FE deutlich günstiger als seinerzeit das Galaxy S20, das für eine UVP von knapp 900 Euro im Frühjahr in den Handel startete. Der geringere Preis soll durch den Fokus auf das Wesentliche erreicht werden: So wird Samsung wohl auf ein flexibles OLED-Display mit nach hinten gewölbten Seiten verzichten, zudem soll auf der Rückseite Kunststoff statt Glas verbaut sein, was die Kosten ebenfalls sinken lässt.

Vorstellung am 23. September

Das Galaxy S20 FE soll 6,5 Zoll in der Diagonale messen und mit 2.400 x 1.080 Pixeln auflösen. Dank 120-Hz-Display dürften Inhalte besonders flüssig dargestellt werden. Neben vermutlich 6 GB Arbeitsspeicher soll ein 128 GB großer Flash-Speicher verbaut sein, dessen Kapazität via microSD-Karte wohl erweiterbar sein wird. Für die Rückseite wird eine Triple-Kamera mit Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv erwartet. Der Akku soll eine Kapazität von 4.500 mAh bieten, ein 15-Watt-Netzteil liegt bei. Auch kabelloses Laden wird möglich sein.

Erscheinen soll das Galaxy S20 FE in den Farben Weiß, Blau, Orange, Lavendel, Grün und Rot. Samsung will die Fan-Edition seines Galaxy S20 am 23. September offiziell präsentieren. Der Release dürfte kurze Zeit später über die Bühne gehen.