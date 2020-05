Die Samsung-Galaxy-S20-Serie ist in Europa nun auch in der Farbe Weiß erhältlich. Damit reagiert der südkoreanische Hersteller offenbar auf die Kritik seiner Kunden an der Farbgebung für die Smartphones. Die neue Farbe nennt sich Cloud White.

Auf das Galaxy S20 Ultra legt Samsung einen besonderen Fokus, das Flaggschiff ist überall in der neuen Farbe verfügbar. Das S20 und S20+ sind dagegen nur in ausgewählten Regionen in Cloud White erhältlich.

Cloud White schon bestellbar

In Deutschland und Österreich lässt sich das weiße S20 bereits bestellen – allerdings gibt es nur das Flaggschiff in Cloud White. Auf der deutschen Herstellerseite ist das weiße S20 Ultra zu einem Preis von 1.150 Euro verfügbar – Samsung hat offenbar begonnen, die Preise für die Smartphone-Serie nach unten zu korrigieren. Die aktuellen High-End-Smartphones des koreanischen Anbieters waren im Februar zu Preisen ab 899, 999 und 1.349 Euro in den deutschen Handel gekommen. Aktuell liegen die Preise bei 769, 849 und 1.149 Euro für die jeweils günstigsten Varianten von Galaxy S20, Galaxy 20+ und Galaxy S20 Ultra 5G. Die neuen Preise werden allerdings erst im Warenkorb angegeben.

Das Samsung S20 Ultra gibt es nur als 128-GB-Version in Cloud White. Wer mehr Speicherplatz braucht, muss auf eine andere Farbe zurückgreifen.

Zuvor war die S20-Serie nur in den Farben Grau, Schwarz, Blau und Pink erhältlich, die verfügbaren Farben variieren je nach Modell. In Weiß gab es die Smartphones bislang nur in China.