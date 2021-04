Samsung Galaxy S21 FE: Erster Blick auf die neue "Fan Edition"

Die günstigere Fan Edition des Galaxy S21 dürfte dem Vorbild recht ähnlich sehen. Dafür sprechen neue Renderbilder des Geräts von Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks, die wohl auf Bauplänen beruhen. Einige Sparmaßnahmen sind jedoch zu erwarten.

Wie beim Galaxy S21 sitzt beim Galaxy S21 FE die Selfie-Kamera in einem Loch im Display, ist den Renderbildern zu glauben. Der Rand um den Bildschirm ist oben und an den Seiten sehr dünn, nur das "Kinn" des Smartphones wirkt etwas größer. Die Kameras kommen in einer rechteckigen Kuppel unter, die links oben auf der Rückseite aus dem Handy herausragt.

Rückseite wohl aus Kunststoff, größeres Display

Beim Galaxy S21 schloss der Metallrahmen mit der Kuppel ab, beim Galaxy S21 FE ist es die Rückseite. Diese dürfte aus Kunststoff bestehen, es handelt sich wohl also voraussichtlich um eine weniger hochwertige Konstruktion. Die Bilder veröffentlichte OnLeaks auf Voice.com. Das Galaxy S21 FE dürfte ein 6,4 Zoll großes Display bieten, etwas größer als das 6,2 Zoll große Display des Galaxy S21. Hinten sind drei Kameras auszumachen, aber es handelt sich wohl um andere Modelle als beim Galaxy S21.

Angeblich fünf Farboptionen geplant

Laut SamMobile dürfte das Smartphone ein 5G-Modem, Android 11 und folgende fünf Farboptionen bieten: Grau/Silber, Pink, Lila, Hellgrün und Weiß. Es soll ein Modell mit einem 128 GB großen internen Speicher und eines mit einem 256 GB großen Speicher geben.

Das Galaxy S21 FE dürfte zu einem spürbar günstigeren Preis auf den Markt kommen als das Galaxy S21. Der Vorgänger, das Galaxy S20 FE, wurde auf Grundlage von Wünschen der Samsung-Community entworfen und war sehr beliebt. Er kam am 2. Oktober 2020 auf den Markt, bis zum Release des Galaxy S21 FE könnte es also noch eine Weile dauern.