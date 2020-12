Samsung Galaxy S21: Geleaktes Hands-on-Video liefert erste Eindrücke

Auf YouTube ist kürzlich ein Video aufgetaucht, das ein voll funktionales Samsung Galaxy S21 in Aktion zeigt. Abgeklebte Teile des Smartphones deuten darauf hin, dass es sich um einen Prototyp des Smartphones handeln könnte. Der Nutzer führt im Video auch einen Benchmark-Test mit dem Smartphone durch.

Der Besitzer des Galaxy S21 zeigt das Gerät in seinem Hands-on-Video von allen Seiten und gibt auch eine Bewertung ab. Er scheint nicht aus den USA zu kommen, denn er behauptet, nicht zu wissen, ob das Smartphone in den USA schon erschienen sei. Er hat laut eigenen Aussagen das Samsung Galaxy S21 schon gut drei Wochen testen können. Insgesamt ist er mit dem Smartphone zufrieden.

Übersättigte Farben, aber gute Schärfe

Ein wenig Kritik gibt es bei den Farben in den Fotos. Die Farben in den geschossenen Bildern seien insgesamt zu blau und zu grün. Die Schärfe der Fotos sei hingegen sehr überzeugend. Satte Farben in Fotos sind für Samsung-Smartphones durchaus üblich. Da der Besitzer laut eigenen Aussagen vorher ein Huawei Mate 20 Pro nutzte, sind die satten Farben für ihn wahrscheinlich ein wenig ungewohnt.

Top-Benchmark-Ergebnis – aber mit welchem Prozessor?

Im Video startet der Besitzer des Galaxy S21 außerdem einen Live-Benchmark mit der Software Geekbench 5. Bis der Benchmark-Test durchgelaufen ist, dauert es zwar eine ganze Weile, aber am Ende kann das Smartphone Spitzenwerte vorweisen: 1115 Punkte im Single-Core-Test und 3326 Punkte im Multicore-Test. Damit würde das Smartphone in einem offiziellen Test in beiden Kategorien den ersten Platz auf Geekbench belegen. Leider erfahren wir aber nicht, ob es sich bei dem Prozessor um den Exynos 2100 oder den Snapdragon 888 handelt.