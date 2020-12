Samsung Galaxy S21: Leak zeigt alle offiziellen Cases und Schutzhüllen

Wenige Wochen vor dem Launch des Samsung Galaxy S21 sind nun auch die offiziellen Cases und Schutzhüllen für das Smartphone geleakt. Sie vermitteln einen guten Eindruck von Form und Optik des Gerätes.

Die Leaks zum Samsung Galaxy S21 nehmen kein Ende. Nun hat es auch die offiziellen Cases erwischt, die Samsung im nächsten Jahr für das Smartphone veröffentlichen will. Die lassen sich nämlich seit Dienstag auf der Website MySmartPrice bewundern (via XDA Developers). Zu sehen gibt es eine ganze Palette aus transparenten Schutzhüllen, über Stoffcover bis hin zu Klapp-Cases.

Die ganze Palette der Samsung-Cases

Die geleakte Modellpalette dürfte dabei so ziemlich jedes Case enthalten, das Samsung selbst für die Galaxy-S21-Reihe geplant hat. Die Bandbreite umfasst Clear View Cover, LED Cover, LED View Cover, Silicone Case, Leather Cover, Protective Standing Cover, Clear Protective Cover, Clear Standing Cover und Clear Cover.

Wie schon bei früheren Geräten der Samsung-Galaxy-S-Reihe bietet der Hersteller also eine breite Palette an Schutzhüllen an und orientiert sich dabei weitgehend an den Designs der letzten Jahre. Hinzu dürften nach dem Release natürlich noch unzählige Cases von Drittanbietern kommen.

Das Samsung Galaxy S21 wird voraussichtlich am 14. Januar 2021 offiziell vorgestellt. All diejenigen, die vielleicht jetzt schon mit einem Kauf liebäugeln, können sich dank des neuen Leaks schon einmal anschauen, wie ihr zukünftiges Smartphone in einem Case aussehen wird. Zu Preisen und Verfügbarkeit der einzelnen Cases liegen bislang allerdings noch keine Informationen vor.