Samsung Galaxy S21 Ultra: Bilder zeigen den S Pen mit passendem Cover

Das Samsung Galaxy S21 Ultra soll den Eingabestift S Pen unterstützen. Nun sind erstmals Bilder des Stifts und einer Schutzhülle mit passender Halterung aufgetaucht.

Seit Monaten halten sich hartnäckig die Gerüchte, wonach das neue Samsung Galaxy S21 Ultra auch die Stifteingabe via S Pen unterstützen soll. Nun hat der Tech-Blog Winfuture erstmals Bilder vom neuen S Pen und einem passendem Cover mit Stifthalterung für das S21 Ultra veröffentlicht. Dabei soll es sich laut Autor Roland Quandt um Leaks von offiziellem Herstellermaterial handeln.

Der S Pen als optionales Zubehör

Der S Pen selbst erinnert in seiner Form weniger an den Stift der Galaxy-Note-Smartphones und scheint sich mehr an den S-Pen-Varianten zu orientieren, die Samsung seinen High-End-Tablets beilegt. Ob es sich um das gleiche Modell handelt, das etwa dem aktuellen Galaxy Tab S7 beiliegt, ist jedoch nicht bekannt.

Allerdings soll der Stift nicht im Lieferumfang des Galaxy S21 Ultra enthalten sein, sondern nur als optionales Zubehör verkauft werden. Da das Smartphone nicht über einen internen Slot zum Verstauen des Stiftes verfügen soll, will Samsung zusätzlich ein passendes Klapp-Cover mit Halterung für den S Pen auf den Markt bringen.

Der Anfang vom Ende für die Note-Reihe?

Der S Pen war im Smartphone-Bereich bislang der Galaxy-Note-Reihe von Samsung vorbehalten. Das Galaxy S21 Ultra wäre das erste Gerät außerhalb dieser Modellreihe, das ebenfalls Unterstützung für den aktiven Eingabestift bietet. Auch die zahlreichen Funktionen des S Pen, wie etwa dessen Verwendung als Fernauslöser oder als Fernbedienung für Präsentationen, sollen in Kombination mit dem S21 Ultra funktionieren.

Unklar ist derzeit noch, wie sich dieser Schritt auf die Zukunft der Galaxy-Note-Reihe von Samsung auswirken wird. Zuletzt wurde bereits über deren Einstellung spekuliert. Entsprechende Berichte hat der Hersteller jedoch zurückgewiesen.

Samsung wird seine neuen Smartphones der Galaxy S21-Reihe am 14. Januar vorstellen. Dann erfahren wir hoffentlich auch mehr über die Unterstützung des S Pen.