Samsung Galaxy S8 und S8+ erhalten kein Android-10-Update

Samsung wird leider kein Android-10-Update für das Galaxy S8 und Galaxy S8+ ausliefern. Sicherheitsupdates werden die Geräte aber weiterhin bekommen.

Für das Samsung Galaxy S8 wird es kein Update mehr auf Android 10 geben. Dies teilte der Hersteller selbst dem Magazin SamMobile mit, nachdem es in den vergangenen Wochen auch anderslautende Meldungen gegeben hatte. Die Ankündigung ist für Besitzer eines Galaxy S8 oder Galaxy S8+ zwar schade, kommt aber nicht wirklich überraschend.

Das Galaxy S8 war wohl von Anfang an nicht für ein Update vorgesehen

In den offiziellen Samsung-Dokumenten zu den Update-Plänen des Herstellers auf Android 10 tauchte das Gerät von Anfang an nicht auf. Allerdings sind diese Pläne nicht immer hundertprozentig aktuell. So wurde beispielsweise das eigentlich auf März terminierte Update für das Galaxy S9 vielerorts bereits ausgerollt.

Neue System-Features wird es damit für Galaxy S8 und Galaxy S8+ nicht mehr geben. Um die Sicherheit ihrer Smartphones müssen sich Besitzer jedoch keine Sorgen machen: Laut der Update-Übersicht von Samsung sollen nämlich zumindest Sicherheitsupdates weiterhin regelmäßig ausgeliefert werden.