Samsung Galaxy Tab S6 Lite mit S Pen bei ersten Händlern aufgetaucht

Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Samsung das Galaxy Tab S6 Lite offiziell ankündigt. Das Tablet ist bereits bei ersten Händlern gelistet.

Vieles deutet darauf hin, dass Samsung in Kürze einen Nachfolger des Galaxy Tab S5e präsentiert. Bei mehreren Online-Händlern ist in diesem Tagen das Samsung Galaxy Tab S6 Lite in den Shops aufgetaucht (via XDA Developers). Es handelt sich offenbar um ein neues Mittelklasse-Tablet, das sich mit dem Eingabestift S Pen nutzen lässt.

Ein kleiner Bruder für das Tab S6

Das Galaxy Tab S6 Lite ist dem Namen nach eine abgespeckte Version des aktuellen Top-Modells Galaxy Tab S6. Technisch handelt es sich aber eher um den Nachfolger des letztjährigen Mittelklasse-Geräts Galaxy Tab S5e. Der Body des Tablets besteht aus Aluminium und ähnelt dem des Tab S5e stark.

Das Tablet kommt mit S-Pen

Das 10,4-Zoll-große AMOLED-Display wird lediglich von einem schmalen Rand umgeben. Unklar ist noch, ob das Tab S6 Lite wie das S6 einen Fingerabdrucksensor im Display haben wird oder ob dieser im seitlichen Rahmen verbaut ist. Was offenbar feststeht, ist der Support für den Eingabestift S Pen. Der Stift soll im Paket enthalten sein.

Im Inneren des Tablets sitzen ein Exynos-9611-Prozessor, 4 GB RAM und 64 GB an Datenspeicher – letzterer wird sich per microSD-Karte um maximal 1 TB erweitern lassen. Der Akku hat ein Fassungsvermögen von 7.040 mAh und ist damit genau so leistungsfähig wie der des Galaxy Tab S5e.

Wann das Galaxy Tab S6 Lite hierzulande auf den Markt kommt, ist noch nicht bekannt. Auch zum Preis liegen bislang keine Informationen vor. Ein britischer Händler listet das Gerät für rund 340 Pfund, was etwa 390 Euro entspricht.