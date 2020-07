Samsung Galaxy Tab S7: iPad-Pro-Konkurrent zeigt sich

Samsung stellt in den nächsten Wochen diverse neue Geräte vor. Neben dem Galaxy Note 20 steht ein neues Tablet auf dem Programm – nun ist das Galaxy Tab S7 erneut in einem Renderbild samt Tastatur-Cover zu sehen.

Das neue Foto stammt vom Profi-Leaker Evan Blass (via SamMobile) und zeigt erstmals nicht nur das Tablet selbst, sondern das Gerät in Kombination mit dem optional erhältlichen Keyboard sowie dem S-Pen. Außerdem gut auf dem Bild zu erkennen sind die zwei Lautsprecher an der Unterseite des Galaxy Tab S7 sowie ein USB-C- und Pogo-Pin-Anschluss an der linken Rahmenseite. Via Pogo Pin verbindet sich offenbar die Tastatur mit dem Tablet.

Tastatur und S-Pen

Das Tastatur-Cover für das Galaxy Tab S7 hat eine Extra-Zahlenreihe über dem Buchstabenfeld und ein Trackpad. Optisch erinnert es deutlich an das Magic Keyboard von Apple für das iPad Pro. Ein zweiter Teil des Covers dockt vermutlich per Magnet an die Rückseite des Samsung-Tablets an und dient ausgeklappt als Kickstand.

Beim S-Pen für das Galaxy Tab S7 zeigen sich einige Unterschiede im Vergleich zum Vorgänger. Der neue Stift wirkt in dem Leak-Foto weniger abgeflacht als der S-Pen für das Tab S6 und eher zylinderförmig. Dadurch könnte der Stift besser zu halten und zu bedienen sein. Über neue Funktionen ist aber bislang nichts bekannt.

Die technischen Daten des Galaxy Tab S7

Jüngsten Gerüchten zufolge arbeiten im Inneren des Galaxy Tab S7 ein Snapdragon 865+ sowie 6 bis 8 GB RAM. Als interner Speicher stehen wahlweise 128 oder 256 GB zur Verfügung, der sich per microSD-Karte erweitern lassen. Das Tablet bietet wie sein Vorgänger einen 11-Zoll-AMOLED-Screen mit QHD+-Auflösung, HDR10+-Support und einen Fingerabdruckscanner im Display. Offiziell vorstellen könnte Samsung das Tab S7 auf seinen Unpacked-Event am 5. August.