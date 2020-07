Samsung Galaxy Z Flip 5G: Neuauflage kommt mit 5G und neuem Prozessor

Mit dem Galaxy Z Flip 5G bringt Samsung kurzerhand eine Neuauflage seines faltbaren Smartphones mit 5G-Modem und einem neuen Snapdragon-Prozessor auf den Markt.

Knapp ein halbes Jahr nach dem Launch verpasst Samsung dem faltbaren Smartphone Galaxy Z Flip ein erstes Upgrade. Schon in Kürze soll das Gerät auch in einer 5G-Variante erhältlich sein, wie der Hersteller am Mittwoch mitteilte. Doch nicht nur beim verbauten Modem soll es ein Upgrade geben.

Neues Modem und neue Farben

Optisch tut sich beim neuen Samsung Galaxy Z Flip 5G im Vergleich zum Original gar nichts. Das Gerät hat exakt das gleiche Design und die gleichen Maße wie die 4G-Variante. Lediglich die Farbpalette wird ein wenig erweitert: Das neue Modell soll in den Farbvariationen Mystic Bronze und Mystic Gray erhältlich sein. Ähnlich wie das iPhone 11 Pro bekommt das Smartphone zudem eine matte Glasoberfläche.

Samsung verpasst dem Z Flip 5G einen schnelleren Prozessor

Auch im Inneren hat sich etwas getan. Samsung tauscht den Snapdragon-855-Prozessor des originalen Z Flip gegen den neueren und stärkeren Snapdragon 865 Plus. Auf dem Papier wird die CPU damit um 25 Prozent schneller, die GPU um 26 Prozent und die für KI-Anwendungen vorgesehene NPU sogar um 85 Prozent. In den meisten Alltagsanwendungen werden Nutzer wahrscheinlich trotzdem keinen großen Performance-Unterschied spüren – rein theoretisch liefert der neue Chip aber mehr Leistung.

Im Wesentlichen bleibt alles beim Alten

Alle weiteren technischen Details vom Display über den Speicher bis hin zum Akku bleiben im Vergleich zum originalen Galaxy Z Flip unverändert. Du willst mehr Details? Wir haben das Galaxy Z Flip ausführlich vorgestellt.

Das Samsung Galaxy Z Flip 5G soll hierzulande ab dem 7. August im Handel erhältlich sein. Der Preis beträgt angeblich happige 1.549 Euro (UVP) bzw. 1.509,95 Euro mit gesenkter Mehrwertsteuer.