Samsung Galaxy Z Flip: Video gewährt Einblick in Produktion

Die Produktion faltbarer Smartphones ist längst noch kein Standard, sondern ein hochkomplexer Prozess – so auch beim neuen Samsung Galaxy Z Flip. Jetzt gewährt der Hersteller in einem Video einen kleinen Einblick in den Vorgang.

Verbreitet wurde der "Behind the Scenes"-Clip von Samsung, schreibt SamMobile. Das Video zeigt einen Ausschnitt vom Produktionsprozess des Galaxy Z Flip, das es seit Kurzem in Deutschland zu kaufen gibt. Das Besondere daran: Der Screen des faltbaren Smartphones besteht nicht aus Plastik, sondern aus biegsamem Glas.

Maschinelle Endkontrolle und finaler Blick

So werden maschinelle Endkontrollen direkt auf dem Display durchgeführt, zum Schluss wirft ein Mitarbeiter einen finalen Blick auf das Galaxy Z Flip, ehe es in die Verpackung gelegt wird. Das Sicherheitssiegel wird anschließend von Hand auf die Verpackung aufgeklebt. Die fertigen Smartphones werden danach in Kartons gepackt und für den Weitertransport in LKWs gepackt.

Mit dem Galaxy Z Flip hat Samsung vor einigen Wochen den Nachfolger des Galaxy Fold vorgestellt. Beide Smartphones unterscheiden sich aber deutlich in ihrer Funktion: So erinnert die neue Generation mit ihrem Faltmechanismus eher an traditionelle Klapp-Handys, während das Galaxy Fold wie ein Buch geklappt wird.

Galaxy Z Flip deutlich günstiger als Galaxy Fold

Um einen günstigeren Preis anbieten zu können, hat Samsung bei der technischen Ausstattung gespart, mit Ausnahme eines etwas schnelleren Prozessors. Auf die Unterstützung von 5G müssen Käufer des Galaxy Z Flip hingegen verzichten, auch die Anzahl der Kameras fällt mit drei Objektiven gegenüber den fünf des Fold geringer aus.

Das Galaxy Z Flip gibt es seit wenigen Tagen im Handel zu einem Preis von rund 1480 Euro zu kaufen. Verglichen mit dem Galaxy Fold für 2.100 Euro fällt das neue faltbare Smartphone von Samsung somit erheblich günstiger aus – was sich auch in den Verkaufszahlen widerspiegelt.