Samsung garantiert bis zu drei Generationen an Android-Updates

Auf dem Galaxy-Unpacked-Event präsentierte Samsung nicht nur kommende Produkte, sondern gab Besitzern von Samsung-Smartphones auch ein Versprechen: Aktuelle Galaxy-Handys sollen mindestens drei Generationen von Android-Updates unterstützen. Allerdings gibt es Einschränkungen.

Nach der Vorstellung aller neuen Produkte folgte am Ende des Galaxy-Unpacked-Events noch eine Ankündigung: Federico Casalegno, globaler Vizepräsident von Samsung, versprach, dass Samsung zukünftig bis zu drei Generationen an Android-Updates unterstützen wird. In der Präsentation erschienen dann noch die Bulletpoints "aktuelle Features" und "aktuelle Sicherheit". Bisher garantierte der Hersteller nur das Update von maximal zwei Android-Generationen.

A-Serie bekommt nur so viele Android-Updates, wie es die Hardware zulässt

Im eingeblendeten Kleingedruckten erfuhren Zuschauer des Live-Streams, für welche Samsung-Smartphones dieses Versprechen gilt: "Die Verfügbarkeit der Feature- und Sicherheits-Updates kann je nach Gerät und Land variieren. Das Update gilt für Flaggschiffmodelle ab dem Galaxy S10 (Android 9) oder neuer." Die Webseite The Verge hakte bei Samsung nach, um weitere Infos zum Update-Versprechen zu erhalten.

Samsung antwortete, dass die Update-Garantie für Galaxy-Smartphones für die S-, Note- und Z-Reihe gelte. Geräte aus der A-Serie würden so viele Updates erhalten, wie es ihre Hardware erlaube.

Als Gründe für die verlängerte Update-Garantie der Android-Versionen gab Samsung an, dass das Unternehmen erfahren habe, dass Nutzer ihre Geräte viel länger nutzen als zunächst angenommen. Außerdem wirke sich die längere Update-Garantie positiv auf die Umwelt aus, da Menschen ihre Smartphones länger behalten und so weniger Abfall entstehe.