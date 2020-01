Samsung hat 2019 bereits 6,7 Millionen 5G-Smartphones verkauft

Allein Samsung hat 2019 rund 6,7 Millionen 5G-Smartphones verkauft. Der Marktstart der Geräte verlief damit deutlich besser als vom Hersteller erwartet.

Die Einführung der ersten 5G-Smartphones ist offenbar besser gelaufen als von den Herstellern erwartet. Allein Samsung konnte 2019 bereits 6,7 Millionen Galaxy-Modelle mit 5G-Modem verkaufen, wie das Unternehmen am Donnerstag per Pressemitteilung bekannt gab. Die Zahlen hätten dabei die Erwartungen des Herstellers deutlich übertroffen.

Insgesamt wurden mehr als 12 Millionen 5G-Smartphones verkauft

Ursprünglich hatte Samsung mit etwa 4 Millionen verkauften 5G-Smartphones gerechnet. Dass die Zahlen so deutlich übertroffen wurden, deutet darauf hin, dass sich 5G möglicherweise viel schneller als zunächst angenommen etabliert. Dabei ist der Aufbau der Netze in den meisten Ländern gerade erst gestartet.

Unter anderem hatte der Hersteller im vergangenen Jahr die Geräte Galaxy S10 5G und Galaxy Note 10 5G auf den Markt gebracht. Aktuell beansprucht Samsung mit diesen Zahlen 53,9 Prozent des weltweiten 5G-Smartphone-Marktes für sich. Das würde bedeuten, dass insgesamt rund 12,4 Millionen Menschen 2019 ein 5G-Smartphone gekauft haben.

2020 werden 5G-Smartphones überall sein

Bemerkenswert gut sind die Zahlen für 2019 vor allem deshalb, weil 5G bisher nicht zur Standardausstattung von Top-Smartphones gehört. Mehr als 12 Millionen Kunden haben sich demnach dediziert für ein meist sehr teures, 5G-fähiges Modell entschieden. 2020 dürfte sich das ändern, denn allein Samsung plant in diesem Jahr jedes Flaggschiff-Modell von Haus aus mit einem 5G-Modem auszustatten. Andere Hersteller dürften eine ähnliche Strategie verfolgen. Die Anzahl der 5G-Geräte wird also in den kommenden Monaten vermutlich sprunghaft ansteigen.