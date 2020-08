Samsung-Nutzer können bald Android-Apps auf Windows 10 streamen

Windows-Nutzer können bald die Android-Apps von ihrem Samsung-Handy auf dem PC nutzen. Sie laufen weiterhin auf dem Smartphone, lassen sich aber über den Rechner in einem eigenen Fenster steuern.

Das Feature für Microsofts "Your Phone"-App wird für ausgewählte Samsung-Geräte bereitstehen. Das schreibt Microsoft in einem Beitrag auf dem Windows-Blog, in dem konkret das Galaxy Note 20 als erstes Handy mit der Synchronisationsfunktion erwähnt wird. Die Handy-Inhalte werden in einem Fenster in Windows angezeigt und die Funktionen des Geräts lassen sich über den PC nutzen, darunter auch das Telefonieren.

Separate Fenster erleichtern Multitasking

Die Funktion ist bereits im Windows 10 Insider Preview Build 20185 enthalten, das Microsoft kürzlich angekündigt hat. Um die Apps auf den PC zu streamen, müssen Nutzer zunächst die Funktion "Link to Windows" auf ihrem Samsung-Smartphone aktivieren. Danach können sie in Windows 10 die "Your Phone"-App starten und es öffnet sich ein neues Fenster mit einem Überblick über alle Apps des Smartphones.

Die Apps können dann per Doppelklick gestartet werden und erscheinen jeweils in einem separaten Fenster. Das soll das Multitasking erleichtern. Nutzer haben außerdem die Möglichkeit, häufig genutzte Apps an die Taskleiste oder ans Startmenü von Windows 10 anzupinnen. Kleine Benachrichtigungssymbole, wie Nutzer sie von ihren Smartphones kennen, sorgen dafür, dass auch in Windows der Überblick über alle aktuellen Ereignisse erhalten bleibt.

Bisher nur für Windows-Insider mit kompatiblen Samsung-Smartphones

Bisher können die neuen Funktionen der "Your Phone"-App nur von Windows-Insidern genutzt werden. Wann die Features auch für die Standardversion von Windows 10 erscheinen, ist noch nicht bekannt. Insider, die die neuen Funktionen schon ausprobieren möchten, benötigen weiterhin ein kompatibles Samsung-Smartphone mit Android 9 oder höher. Damit Smartphone und Rechner miteinander kommunizieren können, müssen sich beide Geräte im gleichen WLAN befinden.