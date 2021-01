Samsung-Smartphones: Netzteil & Kopfhörer verschwinden langsam

Samsung wird neuen Smartphones immer seltener Netzteile und Kopfhörer beilegen. Die Nutzer setzen angeblich häufiger darauf, ihr Zubehör wiederzuverwerten. Die Veränderung soll aber nicht schlagartig kommen, sondern ist Schritt für Schritt geplant.

Die Galaxy-S21-Serie hat es vorgemacht: Netzteile und Headsets sollen zukünftig nicht mehr in der Verpackung neuer Smartphones unterkommen. Samsung glaubt einem hauseigenen Q & A zufolge an eine "sukzessive Entfernung" der Netzadapter und Ohrhörer als Handy-Beigabe. Als Grund nennt das Unternehmen, dass Galaxy-Nutzer einer eigenen Beobachtung zufolge häufiger ihr Zubehör wiederverwerteten und stärker auf nachhaltige Entscheidungen im Alltag achteten. Dabei helfe der Umstieg auf den USB-C-Anschluss seit 2017, denn so sind ältere Netzteile auch mit neueren Galaxy-Modellen kompatibel.

Nutzer müssen bessere Schnelllade-Netzteile selbst kaufen

Ein Haken an der Sache ist, dass immer rasantere Schnelllade-Technologien für Smartphones entwickelt werden. Möchten Anwender diese einsetzen, werden sie zukünftig die benötigten Netzteile separat kaufen müssen. Ein Feature wegzulassen und diese Auslassung als Feature zu vermarkten, hat seit dem Wegfall des Klinkenanschlusses beim iPhone 7 eine gewisse Tradition im Smartphone-Sektor.

51.000 Tonnen Netzteil-Elektroschrott jährlich in der EU

Auch Apple rechnet seit dem iPhone 12 damit, dass die Anwender den Verzicht auf Netzteil und Ohrhörer mittragen werden. Zuvor hatte sich Samsung noch darüber mokiert, dass Apple beim iPhone 12 auf das Netzteil verzichtet. Anschließend entfernte das Unternehmen den Spottbeitrag stillschweigend.

Smartphone-Ladegeräte machen einen üppigeren Anteil am Elektroschrott aus als Kabel – jährlich sind es EU-weit 51.000 Tonnen, wie das EU-Parlament ermittelte. Der Großteil des Elektroschrotts besteht allerdings aus Heiz- und Kühlgeräten.