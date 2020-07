Samsung stellt Anfang August fünf neue Produkte vor

Samsung wird bekanntermaßen am 5. August ein Unpacked-Online-Event veranstalten und neue Produkte vorstellen. Nun wurde auch bekannt: Insgesamt will das Unternehmen fünf neue Geräte präsentieren.

Das bestätigte Samsungs Head of Mobile Communications, TM Roh, in einer Pressemitteilung des Herstellers. "Diese Geräte erfüllen unsere Vision, der Innovator neuer mobiler Erfahrungen zu sein, die nahtlos und kontinuierlich fließen, wohin wir auch gehen. Sie kombinieren Leistung mit einwandfreier Funktionalität, ob bei der Arbeit oder beim Spielen, zu Hause oder unterwegs", so der Manager.

Samsung-Geräte für Ohren und Handgelenk

TM Roh nannte zwar keine konkreten Geräte, die in zwei Wochen vorgestellt werden sollen, gab aber ein paar mehr oder weniger eindeutige Hinweise. So würden Nutzer die Produkte nicht nur in der Hand haben (wie Smartphones), sondern auch "in den Ohren" (Kopfhörer) oder "am Handgelenk" (Smartwatch).

Diese Produkte könnte Samsung enthüllen

Wenn man auf die bisherigen Leaks vor dem Galaxy-Unpacked-Event am 5. August schaut, scheint mehr oder weniger klar zu sein, welche fünf Geräte vorgestellt werden könnten:

Ob wirklich alle diese Geräte Anfang August offiziell enthüllt werden oder manche auf einen späteren Termin verschoben werden, zeigt sich in knapp zwei Wochen.