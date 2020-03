Samsung stellt neues Fernseher-Line-up 2020 vor: 4K, 8K und 3D-Sound

Samsung hat sein neues TV-Line-up für 2020 vorgestellt – im Fokus stehen vor allem eine verbesserte Audioqualität und die 8K-Auflösung. Wir haben alle Infos zu den neuen Samsung-QLED-Fernsehern.

2020 wird Samsung mehr 8K-Fernseher als in der Vergangenheit in den Handel bringen, meldet The Verge. Ein Highlight: die Q950TS-Serie mit äußerst schmalen Rändern um das Display, auch als "Infinity Screen" von der diesjährigen CES bekannt. Laut Samsung nehme der Zuschauer bei einer typischen Entfernung von 3 bis 4,5 Metern den Rahmen der Flaggschiff-Fernseher gar nicht mehr wahr. Für den Massenmarkt hingegen sind die neuen 4K-Modelle gedacht, vor allem vor dem Hintergrund des Release der PS5 und Xbox Series X.

Immersives Audioerlebnis dank 3D-Sound

Beim neuen Line-up des Herstellers steht vor allem der Sound im Fokus, da die verbauten Lautsprecher in vielen Geräten meist kein Heimkino-Feeling aufkommen lassen. Aus diesem Grund hat Samsung seinen neuen TVs einen aktiven Stimmenverstärker spendiert, damit Dialoge in Filmen und Serien gut zur Geltung kommen. Die Q80-Serie will hingegen mit sogenanntem Object-Tracking-Sound punkten. Obere und untere Lautsprecher werden für das Erschaffen eines 3D-Sounds genutzt, um so ein immersives Audioerlebnis zu erzeugen.

Preise der neuen Samsung-Fernseher 2020

Samsungs Ambient-Modus ist ebenso zurück: Damit kann der Fernseher im Ruhezustand mit der Wand förmlich zu einer Einheit verschmelzen. Und: Dank Multiview-Modus können YouTube-Videos geschaut oder Social-Media-Apps genutzt werden, während im anderen Fenster beispielsweise ein Spiel gezockt werden kann. Während Samsung die Preise für einige Modelle genannt hat, sind diese noch nicht bei allen Fernsehern bekannt. Auch die konkreten Erscheinungsdaten sind noch offen.

8K

Q950TS: 65, 75, 85 Zoll

Q900TS: 65, 75, 85 Zoll

Q800T: 65 (3.500 Dollar), 75 (5.000 Dollar), 82 (7.000 Dollar) Zoll

4K