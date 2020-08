Samsung teasert das neue und bessere Galaxy Z Fold 2 an

Samsung hat am Mittwoch nicht nur die neuen Note-20-Smartphones vorgestellt. Der Hersteller teaserte auch das Galaxy Z Fold 2 an, die neue und verbesserte Generation des Galaxy Fold.

Die zweite Generation von Samsungs faltbarem Smartphone soll vor allem von größeren Displays und besseren Kameras profitieren. Das Galaxy Z Fold 2 – das auch einen neuen Namen bekommt, um gemeinsam mit dem Galaxy Z Flip die Galaxy-Z-Serie zu bilden – ist dem ersten offiziellen Bild zufolge deutlich stimmiger designt. Laut offizieller Pressemitteilung wird das äußere Cover-Display beim neuen Modell 6,2 Zoll in der Diagonale messen, der innere Screen wächst auf 7,6 Zoll. Damit bietet das Z Fold 2 anders als sein Vorgänger auch im zusammengeklappten Zustand ein vollwertiges Smartphone-Erlebnis.

Wie robust wird das neue Galaxy Z Fold 2?

Das innere OLED-Display wirkt nun außerdem wie aus einem Guss – der deutlich unauffälligeren Hole-Punch-Kamera sei Dank. Weiterhin beeindruckt es mit einer Bildwiederholungsfrequenz von bis zu 120 Hertz. Wie beim Galaxy Z Flip wird der Screen des Galaxy Z Fold 2 von extrem dünnem Glas geschützt. Beim Vorgänger sorgte die Plastikschicht über dem Display noch für zahlreiche Probleme. Gleichzeitig wird das faltbare Smartphone etwas dünner als das Galaxy Fold. Der Erfolg der zweiten Generation dürfte davon abhängen, wie sich diese Kombination im Alltag schlägt und ob sie sich als langlebiger erweist als die erste Generation.

Offizielle technische Daten zum Z Fold 2 lieferte Samsung beim Unpacked-Event noch nicht. Dafür verriet der Hersteller, dass es das Smartphone in den beiden Farben Mystic Black und Mystic Bronze sowie in einer limitierten Thom-Browne-Edition zu kaufen geben wird. Weitere Infos zum Preis und zum Release-Datum erwarten wir am 1. September. Dann soll das Galaxy Z Fold 2 noch ein eigenes kleines Event bekommen.