Samsung The Terrace ist ein wasserfester Outdoor-Fernseher

Samsung bringt mit The Terrace seinen ersten Outdoor-Fernseher auf den Markt. Das Gerät für Terrasse, Balkon und Garten glänzt mit einer Helligkeit von 2.000 Nits und soll wasserfest sein.

Mit The Frame und The Sero hat Samsung bereits zwei interessante Lifestyle-TVs an den Start gebracht. Nun soll ein neues Modell namens The Terrace das Line-up abrunden, Samsung hat den Outdoor-Fernseher am Donnerstag angekündigt.

Ein extrem helles Display für den Einsatz im Freien

Samsung will The Terrace in den Größen 55, 65 und 75 Zoll anbieten. Die Modelle besitzen jeweils ein 4K-Display auf Basis der QLED-Technologie von Samsung. Die sehr hohe Helligkeit von 2.000 Nits soll dafür sorgen, dass das Geschehen auf dem Bildschirm auch bei sonnigem Wetter gut zu erkennen ist.

The Terrace ist gegen Wasser und Staub geschützt

Das Design von The Terrace ist schlicht gehalten. Verglichen mit den meisten Fernsehgeräten für das Wohnzimmer fällt das Gehäuse jedoch wuchtig aus. Das hängt mit einem weiteren Outdoor-Feature des Gerätes zusammen: The Terrace ist wasser- und staubgeschützt nach dem Standard IP55. Einzelne Wassertropfen sollten an dem TV also abperlen, ein Wasserbad würde er aber nicht überstehen.

The Terrace bietet die gewohnten Smart-TV-Features von Samsung. Über die Oberfläche Tizen haben Nutzer Zugriff auf zahlreiche Apps und Streaming-Dienste. Samsung will zudem eine Outdoor-Soundbar für The Terrace auf den Markt bringen, die optisch perfekt zum TV-Gerät passen und ebenfalls nach IP55 gegen Wasser und Staub geschützt sein soll.

Release im Laufe des Jahres

In Nordamerika sind die 65- und 75-Zoll-Variante bereits für 5.000 beziehungsweise 6.500 US-Dollar erhältlich. Hierzulande sollen die Outdoor-Fernseher im Laufe des Jahres verfügbar sein. Zu den Preisen hat Samsung bislang keine Angaben gemacht.