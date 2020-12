Samsung veröffentlicht neuen Teaser für das Galaxy S21

Wenige Wochen vor dem Launch heizt Samsung die Vorfreude auf das Galaxy S21 mit einem neuen Teaser an. Der ist vor allem eine Rückschau auf ältere Galaxy-S-Modelle.

Nach den zahlreichen Leaks der letzten Wochen veröffentlicht Samsung zum Jahresabschluss auch noch mal einen ganz offiziellen Teaser zum kommenden Smartphone Galaxy S21. Zu sehen gibt es aber vor allem die Vorgängermodelle vom originalen Galaxy S von 2010 bis zum immer noch aktuellen Galaxy S20.

Ein neues Galaxy für 2021

Der kurze Videoclip konzentriert sich auf die Design-Veränderungen, welche die Galaxy-S-Reihe in nunmehr 11 Jahren durchlaufen hat. Am Ende steht ein Ausblick auf das Jahr 2021 mit den Worten "A new galaxy awaits". Die abschließend eingeblendete Jahreszahl "2021" ist dann ein mehr als deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl, was den Namen des neuen Modells anbelangt.

Samsung bringt wohl drei Galaxy-S21-Geräte auf den Markt

Samsung wird die neuen Smartphones der Galaxy-S21-Reihe voraussichtlich am 14. Januar 2021 vorstellen. Dabei ist zu erwarten, dass äquivalent zur Galaxy-S20-Serie gleich drei neue Modelle präsentiert werden. Neben der Standard-Ausführung des Samsung Galaxy S21 soll es auch ein Galaxy S21 Plus und ein Galaxy S21 Ultra geben.

Unterscheiden werden sich die Modelle voraussichtlich vor allem in ihrer Größe und Ausstattung. So soll das Galaxy S21 über ein 6,2-Zoll-Display verfügen, während im S21 Plus ein 6,7-Zoll-Screen sitzt. Das Galaxy S21 Ultra soll mit 6,8 Zoll nochmal minimal größer ausfallen und unter anderem auch den von der Note-Reihe bekannten Eingabestift S Pen unterstützen. Das Galaxy S21 könnte günstiger werden als die letzte Generation, das S21+ und das S21 Ultra möglicherweise aber etwas teurer.

Präsentation am 14. Januar

Wir werden es wohl am 14. Januar bei Samsung Unpacked Event erfahren. Übrigens könnte Samsung bei der Gelegenheit auch die Galaxy Buds Pro und ein neues Modell der Galaxy Watch Active 2 vorstellen.