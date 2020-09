Samsung zeigt das Galaxy S20 FE am 23. September

Samsung präsentiert das Galaxy S20 Fan Edition höchstwahrscheinlich am 23. September bei einem Online-Event. Das kommende Smartphone ist offenbar eine günstige Alternative zum Galaxy S20.

Samsung hat ein neues Galaxy-Unpacked-Event für den 23. September um 16 Uhr angekündigt. Der YouTube-Teaser verrät bereits die Farben des Handys, das der Hersteller vorstellt: Dunkelblau, Rot, ein mattes Orange, Weiß, Lavendel und Rosa. Einem Leak zufolge handelt es sich um Prismen-Farben mit Übergängen zwischen helleren und dunkleren Farbtönen.

Viele Hinweise auf das Galaxy S20 Fan Edition

Auf der Samsung-Website gibt es einen Link zum Unpacked-Event. Dieser leitet aktuell zur Produktwebsite des Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra 5G weiter. Zudem besagt der Teaser-Untertitel, es ginge um ein "Unpacked für Fans". Das Galaxy S20 Fan Edition ist in den vergangenen Wochen wiederholt in Leaks aufgetaucht, insofern darf es als so gut wie sicher gelten, dass das Handy am 23. September vorgestellt wird.

Fan Edition wohl fast so gut wie das Galaxy S20

Laut aktuellem Gerüchtestand setzt das Galaxy S20 FE beim 4G-Modell auf den Exynos 990 als Prozessor, der vom regulären Galaxy S20, vom S20+ und S20 Ultra bekannt ist. Ein 5G-Modell soll jedoch den stärkeren Snapdragon 865 mitbringen, auch in Europa. Das 6,5 Zoll große AMOLED-Display löst voraussichtlich nur mit Full HD+ auf, bietet aber eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Ferner sind eine Triple-Kamera auf der Rückseite und ein 4.500-mAh-Akku im Gespräch. Die Technik scheint also nicht viel schlechter sein als beim Galaxy S20, der Preis dürfte jedoch niedriger ausfallen. Am 23. September dürften wir erfahren, was an den Gerüchten dran ist.