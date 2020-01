Samsungs neue VR-Brille lässt Dich aussehen wie ein Insekt

Samsung plant anscheinend eine weitere Version seiner Mixed-Reality-Brille Odyssey. Das neue Design ist dabei nicht nur abgefahren, sondern befeuert auch Spekulationen über die verwendete Displaytechnik.

Die Samsung Odyssey+ gilt dank ihres hervorragenden Displays als eine der besten VR-Brillen überhaupt. Nun arbeitet der Hersteller offenbar an einem Nachfolge-Gerät für die Mixed-Reality-Plattform von Microsoft. Diesen Eindruck erwecken zumindest aufgetauchte Patentzeichnungen, die am Sonntag vom niederländischen Portal LetsGoDigital veröffentlicht wurden.

©LetsGoDigital 2020 fullscreen Das Design regt auf jeden Fall die Fantasie an.

Virtual Reality mit gebogenen Displays?

Rein optisch machen die Zeichnungen einiges her. Zu sehen ist ein Headset mit sehr ungewöhnlichem Design. Dort, wo bei anderen VR-Brillen ein flaches Display sitzt, befinden sich beim neuen Odyssey zwei große wabenförmige Ausbuchtungen. Aktuell können wir nur vermuten, was sich darunter verbirgt. Denkbar wäre jedoch, dass Samsung an dieser Stelle mit gebogenen Displays arbeitet um ein möglichst natürliches Sichtfeld nachzuahmen.

Abgesehen davon hat der Hersteller auch an der Halterung gearbeitet. Die erinnert an eine Mischung aus PlayStation VR und HTC Vive Pro. Genau wie beim Vorgänger besitzt die neue Odyssey zudem auch eingebaute Kopfhörer. Die waren ein großer Pluspunkt der ersten Modelle, da Samsung hier auf hochwertige Sound-Technik von AKG gesetzt hat.

Bringt Samsung seine VR-Brillen endlich nach Deutschland?

Ob und wann die neue Samsung Odyssey in der gezeigten Form auf den Markt kommen wird, ist noch unklar. Auch wissen wir aktuell nicht, ob der Hersteller ein neues Modell überhaupt nach Deutschland bringen würde. Die bisherigen Odyssey-Brillen sind hierzulande nicht offiziell erhältlich. Das Design der neuen VR-Brille sieht auf jeden Fall so interessant aus, dass wir sie gern mal selber ausprobieren würden.