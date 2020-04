Samsungs Smart View App wird eingestellt

Das sagt Andreas:

Das "Smart" in aktuellen TVs hat auch Nachteile. So sind die Fernseher vom App-Support des Herstellers sowie verschiedener Inhalte-Anbieter wie Netflix abhängig. Die Nutzer können alternativ auch ein anderes Gerät mit Streaming-Services wie eine Konsole oder einen Blu-ray-Player an den TV anschließen. Diese brauchen allerdings ebenso Updates. Das "Einmal kaufen und gut ist"-Prinzip gehört im Smart-Zeitalter der Vergangenheit an – jedenfalls für die Nutzer der Online-Funktionen.