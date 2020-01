SlowMo, Echo & Duo: Instagram-App bekommt drei neue Boomerang-Effekte

Seit vielen Jahren ist das Boomerang-Feature der Instagram-App nahezu unverändert – ab sofort dürfen sich Nutzer der Foto-App aber über gleich drei neue Effekte freuen. Wohl auch aufgrund der wachsenden Konkurrenz in Form von TikTok und Co.

Vor fast fünf Jahren hat Instagram die Boomerang-Funktion eingeführt. Jetzt wurde das Feature um drei neue Effekte erweitert, schreibt TechCrunch. Boomerangs sind kurze Videoclips, die sowohl vorwärts und rückwärts in Schleife abgespielt werden – als Ausgangsmaterial dient eine einsekündige Aufnahme. Nach vielen Jahren ohne gravierende Änderungen hat die Facebook-Tochter die Funktion jetzt überarbeitet, um die Attraktivität von Instagram weiter zu erhöhen – auch, und wohl vor allem, aufgrund konkurrierender Apps, die dem Platzhirsch dicht auf den Fersen sind. Allen voran die Hype-App aus China: TikTok.

So funktionieren die neuen Boomerang-Effekte

SlowMo: Reduziert die Geschwindigkeit von Boomerangs um die Hälfte. In jede Richtung wird dieser somit in zwei statt in nur einer Sekunde wiedergegeben. So werden auch kleinste Details sichtbar.

Echo: Fügt dem Clip eine Bewegungsunschärfe hinzu, der eine durchscheinende Spur hinter allen bewegenden Elementen erscheinen lässt. Fast so, als sei man betrunken.

Duo: Mittels digitalisiertem Glitch-Effekt wird die Sequenz schnell zurückgespult, wodurch der Boomerang sowohl beschleunigt als auch verlangsamt wird.

Außerdem können Boomerangs mithilfe einer Schnittfunktion passend getrimmt werden – so werden die genaue Länge sowie Start und Ende definiert. Eine Ausgeburt an Innovation sind die neuen Features nicht. Zeitlupen-Effekte sind schon lange Bestandteil von Snapchat, während TikTok ebenso Filter und Übergänge im Angebot hat. Die neuen Boomerang-Effekte stehen allen Nutzern ab sofort in der Instagram-App zur Verfügung.