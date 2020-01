So heißen Samsungs neue Einsteiger- und Mittelklassehandys

Es scheint so, als wolle Samsung in diesem Jahr seine A-Serie im großen Stile erweitern. Der südkoreanische Hersteller sicherte sich kürzlich die Markenrechte an neun neuen A-Modellen.

Laut dem Twitter-Nutzer _the_guy handelt es sich um die Namen Galaxy A12, A22, A32, A42, A52, A62, A72, A82 und A92. In diesem Jahr sollen allerdings die bereits im Dezember 2019 angekündigten Modelle Galaxy A51 und A71 erscheinen. Die neun Smartphones, für die sich Samsung die Markenrechte gesichert hat, sind deshalb wahrscheinlich eher für 2021 geplant.

Samsungs A-Serie ist ein Verkaufsschlager

Dass Samsung seine A-Serie weiter ausbaut, sollte keine große Überraschung sein. Die Smartphones dieser Modellreihe gehören schließlich zu den weltweit meist verkauften Geräten. In den Top-10 des dritten Quartals 2019 konnten das Samsung Galaxy A10, Galaxy A50 und Galaxy A20 die Plätze zwei, drei und sieben belegen. Besser als die A-Serie von Samsung verkaufte sich nur das iPhone XR, das auch in den beiden anderen Quartalen des letzten Jahres die Verkaufscharts dominierte.

A-Serie löst die eingestellte J-Serie ab

Der große Erfolg von Samsungs A-Reihe kam erst mit der Einstellung der J-Serie so richtig ins Rollen. Samsung entschied sich nämlich dazu, diese Reihe von Einsteiger-Handys durch die A-Serie zu ersetzen, die bislang Mittelklasse-Geräten vorbehalten war. Kein Wunder, denn die Smartphones der A-Reihe wurden schon immer von den Kunden als hochwertiger wahrgenommen. Und durch eine Reduzierung des Preises bot die A-Serie seitdem auch ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als zuvor und wurde zum Kassenschlager.

Kein Wunder also, dass Samsung diese erfolgreiche Reihe in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen möchte.